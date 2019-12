Le terminal de point de vente de Clientron reçoit le prix Taiwan Excellence Award pour la cinquième année consécutive 

TAIPEI, Taiwan--(BUSINESS WIRE)--La 28e cérémonie de remise du prix Taiwan Excellence Award a eu lieu à Taipei le 27 novembre dans l’après-midi. Clientron, l’un des principaux fournisseurs de solutions IdO pour le commerce de détail intelligent, a été plébiscité une fois de plus par le jury pour son « système de point de vente intégré multi-fonctions », qui se distingue par le mécanisme innovant de sa structure, sa sécurité, son respect de l’environnement et ses économies d’énergie. Pour la cinquième année consécutive, Clientron s’est vu choisir par le jury à l’issue d’une évaluation rigoureuse dans les catégories « Innovation créative », « Conception de produit », « Qualité de la fabrication », « Marketing international » et « Made in Taiwan ». Ce cinquième prix consécutif démontre l’innovation technologique exceptionnelle de Clientron, mais prouve également que ses capacités de conception peuvent optimiser l’expérience des utilisateurs.

Depuis de nombreuses années, Clientron se concentre sur les applications produits dans le cadre de la connectivité dans la vente de détail. La société s’efforce d’aider ses clients à améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à la technologie numérique intelligente. La série primée PST650 est un système de point de vente multi-fonctions avec écran capacitif 4:3 de 15 pouces. Il est doté d’une imprimante intégrée et d’une plateforme haute performance et basse consommation, et il est conforme à la dernière norme ErP. Le châssis bicolore de toute beauté, aux lignes simples et élégantes, peut facilement s’intégrer à l’esthétique et à la décoration intérieure de divers magasins. Avec son innovation unique et son support flexible, le système PST650 est compatible avec les imprimantes thermiques rapides pour tickets de caisse de plusieurs marques, qui sont dissimulées dans le support. Le panneau arrière sans vis du support simplifie l’installation et facilite la maintenance grâce à sa conception innovante à tenon et mortaise, tandis que la structure flexible permet d’ajouter de nombreux appareils périphériques des deux côtés de l’écran. L’ensemble du système améliore considérablement l’efficacité et le confort des caissiers en économisant de l’espace et en réduisant le nombre de câbles externes.

Kelly Wu, PDG de Clientron, a déclaré : « Le Taiwan Excellence Award a longtemps été présenté comme la cérémonie des Oscars de l’industrie taïwanaise. C’est un événement très apprécié des entreprises taïwanaises et internationales. Le fait d’avoir remporté ce prix pour la cinquième année consécutive va énormément encourager les employés de Clientron et récompense leur dur labeur sur le long terme. Nous exprimons notre profonde reconnaissance à tous les membres du jury, merci d’avoir confirmé la valeur de nos innovations. Nous espérons continuer à nous améliorer. Ce système de point de vente intégré multi-fonctions primé a une fois de plus récompensé notre technologie de R&D et la valeur des designs innovants pour la connectivité IdO dans la vente de détail. Nous continuerons à travailler dur pour développer nos ventes et notre marketing à l’échelle internationale, afin que les acheteurs du monde entier puissent découvrir la véritable puissance de la technologie taïwanaise. »

Avec l’intensification de la technologie IoD, Clientron poursuivra ses efforts dans le domaine des applications IoD intelligentes pour la vente de détail afin d’aider ses clients à résoudre leurs problèmes en matière de « paiement électronique », de « sécurité des transactions de données de vente », de « pressions concurrentielles du marché » et de « besoins de gestion des entreprises ». Clientron fournira des solutions de vente au détail intelligentes, diverses et de qualité pour les secteurs de la vente au détail et de l’hôtellerie afin de répondre aux demandes de service variées des différents clients.

Le terminal de point de vente PST650 avec imprimante offre les caractéristiques suivantes :

Imprimante thermique à grande vitesse (260 mm/s), optionnelle et intégrée

Disque dur de 2,5”, facile d’accès pour l’installation et l’entretien

Panneau de 15” tout-en-un, style PC, avec écran tactile sans bords

Compatible avec les imprimantes thermiques SII-RP-D10 et EPSON TM-m30

Panneau avant avec protection IP64 imperméable et résistant à la poussière

Processeur Intel® Bay Trail J1900 2,0 GHz à faible consommation d’énergie

Affichage VFD & écran client 8”/9,7”/10,4” en option

Lecteurs de piste magnétique et iButton intégrés en option sur le côté de l’écran tactile

Pour plus d’informations sur le produit, visitez le site Internet de la société à l’adresse suivante : https://www.clientron.com/en/goods.php?act=view&no=55.

À propos de Clientron

Fondée en 1983, la société Clientron se consacre à la fourniture de solutions intelligentes globales à ses clients. Grâce à ses capacités de conception, de fabrication et de service, Clientron propose des plateformes informatiques haute performance de grande qualité, notamment des systèmes client léger, TPV, d’électronique automobile et d’informatique embarquée. Nous nous engageons sans relâche à développer et fournir des solutions IdO encore plus avancées pour permettre à nos partenaires et clients de construire un monde connecté. Rendez-vous sur www.clientron.com.

Clientron Corp. http://www.clientorn.com

