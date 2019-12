FLIR Systems conclui investimento estratégico na Providence Photonics, LLC

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) e Providence Photonics, LLC anunciaram hoje que a FLIR fez um investimento estratégico na Providence Photonics, desenvolvedores de software avançados usados para quantificar as emissões invisíveis de gás, usando câmeras FLIR Optical Gas Imaging (OGI).

A Providence Photonics especializa-se no desenvolvimento e utilização de tecnologia avançada no campo de imageamento ótico de gás, enquanto enfrenta os mais desafiadores problemas ambientais e de segurança. Usando tecnologia patenteada, técnicas de visão computadorizada avançada e imageadores infravermelhos de última geração, eles criam soluções para diversas aplicações, incluindo quantificação de vazamentos, validação de sondagem de vazamentos, detecção remota autônoma de vazamentos e monitoramento de eficiência de combustão de chama.

Como parte do investimento estratégico, a FLIR obterá acesso exclusivo a certos elementos de propriedade intelectual da Providence Photonics, enquanto ajuda a expandir o conjunto de ofertas da FLIR Systems aos seus clientes do setor de óleo e gás. As empresas trabalharão para implantar algoritmos de quantificação da Providence Photonics em câmeras e serviços digitais FLIR OGI atual e futura.

“ Nosso investimento na Providence Photonics representa outro exemplo da nossa evolução de ser apenas uma empresa de sensores líder do setor a uma que suporta a criação de soluções de sensoriamento inteligente”, disse Frank Pennisi, presidente da Industrial Business Unit da FLIR. “ Esse investimento nos permite melhor servir nossos clientes do setor de óleo e gás que dependem da nossa tecnologia de imageamento ótico de gás para melhorar a eficiência e a segurança, enquanto assegura a conformidade com as normas de mitigação de metano”.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa líder mundial em tecnologia industrial que se dedica a soluções de sensores inteligentes para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser “O sexto sentido do mundo”, criando tecnologias para ajudar profissionais a tomarem decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

