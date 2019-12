Fluor gaat aannemingsdiensten voor projectmanagement verlenen voor het olefinecomplexuitbreidingsproject van PKN ORLEN

Zbigniew Leszczynski, PKN ORLEN S.A. Chief Development Officer, and Grzegorz Czul, Fluor General Manager (L to R), celebrate the PMC contract signing for the PKN ORLEN Olefins expansion project in Poland. (Photo: Business Wire)

IRVING (Texas), VS--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een dienstenovereenkomst is gegund door PKN ORLEN om projectmanagementaannemingsdiensten (PMC+) te verlenen voor de uitbreiding van het olefinecomplex in Plock, Polen. De terugvorderbare dienstencontractwaarde zal geboekt worden in het vierde kwartaal van 2019.

“We zijn verheugd dat we door PKN ORLEN gekozen zijn om met hen te werken aan hun grootste petrochemisch investeringsprogramma tot nu toe,” aldus Mark Fields, group president van Fluor’s wereldwijde energie- en chemische activiteiten. “Uitbreiding van het olefinecomplex in Plock is een belangrijke investering waar de Poolse economie van zal profiteren en de transitie van Polen om netexporteur van petrochemische stoffen te worden, zal versterken.”

De omvang van de PMC+overeenkomst omvat technisch advies en projectmanagementdiensten. Verwacht wordt dat het werk zal starten in december en uitgevoerd zal worden vauit de kantoren in Fluor’s Gliwice, Polen en Amsterdam, Nederland.

Het olefine-uitbreidingsproject is een belangrijke pijler in het petrochemicaliënontwikkelingsprogramma van PKN ORLEN. Eenmaal voltooid zal het uitgebreide olefinecomplex een nieuwe stoomkraker en een productherstelsysteem, alsmede verscheidene aanvullende downstreameenheden, omvatten.

Over Fluor Corporation

