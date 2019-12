Ello, Talenthouse et Zooppa conjuguent leurs forces pour former TLNT Holdings - le réseau créatif le plus diversifié et le plus engagé du monde

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--TLNT Holdings regroupe aujourd'hui trois communautés créatives de premier plan - Ello, Talenthouse et Zooppa - pour former la plus grande communauté créative du monde. Alimentée par 5 millions de membres dans 200 pays, la nouvelle plateforme mondiale redéfinit l'économie créative

TLNT Holdings est un nouvel écosystème créatif durable où les marques et la communauté travaillent ensemble pour créer les contenus les plus originaux et les plus pertinents culturellement. Au cours de la dernière décennie, les créateurs ont gagné plus de 15 millions de dollars, ce qui souligne l'important potentiel de gains pour la communauté regroupée

Talenthouse et Zooppa sont des plateformes de collaboration qui invitent la communauté à répondre aux demandes de marques mondiales bien connues. Ello est principalement une plateforme axée sur la communauté, où les créateurs sont inspirés à présenter leurs travaux à travers le monde.

Répondant à une exigence d'authenticité et de pertinence culturelle, TLNT se démarque du bruit de fond de la publicité pour favoriser une véritable collaboration entre marques et créateurs.

Timothy O'Connell, PDG de Zooppa et précédemment chez H-FARM, a déclaré, " Nous sommes emballés par cette fusion et par le potentiel que représente TLNT pour bouleverser le monde de la création. Je n'ai aucun doute que notre communauté créative et notre réseau mondial combinés auront un impact et inspireront la façon dont les marques et les agences communiqueront avec leur public. "

Maya Bogle, co-fondatrice de Talenthouse, a déclaré, " Ce partenariat apportera tant d'autres possibilités à notre communauté. Par ailleurs, cette communauté diversifiée devrait être un trait essentiel de la stratégie de communication de chaque marque. "

Clare McKeeve, PDG de TLNT Holdings, a déclaré, " Nous sommes ravis de regrouper ces enseignes sous un même toit, avec l'objectif commun d'entretenir une communauté créative étonnante qui suscite un changement plus large, tant au niveau culturel que social. "

TLNT, adossée à AEDC Capital, construit le réseau social par excellence et un nouveau modèle économique pour les créateurs. Un écosystème d'inspiration, de reconnaissance, d'apprentissage, de collaboration et de revenu.

www.tlnt.holdings

Talenthouse

Mettre en relation les créateurs avec les marques et les talents iconiques : BBC, Marriott, Warner Brothers, Diageo, Porsche, Nielsen, adidas, McDonalds, Rankin, Cara Delevingne et Luke Besson parmi tant d'autres.

www.talenthouse.com

Ello

Le réseau social des créateurs et des passionnés de créativité

www.ello.co

Zooppa

Connecter les marques avec une communauté mondiale de réalisateurs et de producteurs de films haut de gamme, avec des créations pour Amazon, Lexus, Google et Ferrero et des agences de toutes tailles.

www.zooppa.com

