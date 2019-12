TIP et PEMA unissent leurs forces à l'heure où PEMA intègre le Groupe TIP

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--TIP Trailer Services, une société de portefeuille I Squared Capital, et un des principaux fournisseurs de services de leasing, location, entretien et réparation de remorques en Europe et au Canada, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de PEMA GmbH, une société de leasing opérationnel et de location de véhicules utilitaires proposant ses services en Belgique, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Pologne, en Suède et en Suisse. Cette annonce fait suite au communiqué du 26 juillet 2019 relatif à la signature de l'accord d'acquisition avec l'actionnaire de PEMA.

"Cette transaction renforce TIP et PEMA dans le secteur des transports et de la logistique, et positionne nos sociétés conjointes en vue d'une diversification et d'une croissance à long terme, en conformité avec notre stratégie", déclare Bob Fast, président et chef de la direction de TIP Trailer Services. "L'entité fusionnée s'appuiera sur notre réseau géographique renforcé, consolidera notre présence en Allemagne, autonomisera l'activité de leasing et de location de camions de PEMA, ouvrira le réseau d'ateliers européens de TIP à tous les clients, et élargira notre gamme de services et notre portée. Employés, clients, partenaires et actionnaires tireront tous parti de cette transaction."

Les entreprises combinées jouissent d'une expérience approfondie du secteur des transports et de la logistique en Europe et au Canada, et répondent aux attentes des clients durant tout le cycle de vie des remorques, camions et caisses mobiles. Ensemble, les sociétés combinées possèdent environ 90 000 remorques et camions, ainsi que plus de 100 ateliers, pour offrir un des plus importants réseaux de réparation en Europe et au Canada, avec 208 camionnettes d'assistance, et une solution unique pour un large éventail d'équipements. Les clients auront un partenaire de service optimal en Europe et au Canada, pour simplifier la gestion de leur flotte et pour leur permettre de se concentrer sur leurs activités centrales, tout en bénéficiant d'une fiabilité et d'un service client à toute épreuve.

Les entités combinées travaillent ensemble à un plan d'intégration pour permettre une transition fluide. Les contrats, services, conditions générales et processus resteront les responsabilités de chacune des sociétés jusqu'à la finalisation de l'intégration.

À propos de TIP Trailer Services

TIP Trailer Services est l’un des principaux fournisseurs de services d’équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l’entretien et la réparation de remorques ainsi que dans d’autres services à valeur ajoutée qu'il fournit à ses clients dans les secteurs du transport et de la logistique, dans toute l'Europe et le Canada. Avec plus de 70 000 unités, la société possède l'une des flottes les plus grandes et variées de remorques en location et en leasing. Basé à Amsterdam, TIP emploie plus de 2 000 personnes et répond aux attentes de ses clients grâce à ses 98 sites répartis dans 17 pays d'Europe et au Canada.

À propos de PEMA

Créé en 1976, PEMA est une société de leasing opérationnel et de location de véhicules utilitaires spécialisée dans les camions et les remorques. PEMA emploie environ 440 personnes. PEMA possède une flotte diversifiée de 19 000 unités, avec une vaste sélection de grandes marques, comme Schmitz, Krone et Kögel (remorques), et DAF, Volvo, MAN, Mercedes-Benz et Renault (camions). PEMA évolue depuis 18 sites répartis Europe du Nord et centrale, dont quatre ateliers en interne.

