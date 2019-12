Vivior et SwissLens établissent une collaboration pour développer des lentilles de contact personnalisées

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Ces deux sociétés suisses sont convenues de collaborer dans le domaine des lentilles de contact pour corriger la presbytie. Leur objectif est d’optimiser la conception des lentilles de contact douces multifocales en utilisant les données du comportement visuel générées par le Vivior Monitor.

« La coopération avec SwissLens marque une nouvelle étape importante pour Vivior. Cette coopération nous permet de bénéficier d’une société suisse établie dans le secteur des lentilles de contact personnalisées multifocales. Les deux partenaires de la coopération poursuivent l’objectif d’atteindre un plus grand confort visuel pour les clients et les patients et de se compléter parfaitement en matière de technologie », a déclaré Andreas Kelch, responsable des Ventes et marketing – Vision Care, chez Vivior.

« Grâce au système de contrôle innovant de Vivior, nous obtenons des données objectives du comportement visuel objectives, encore inconnues à l’heure actuelle. En tant que fabricant de lentilles de contact individuelles, nous pouvons intégrer ces données dans le développement de nouvelles lentilles multifocales. Nous nous réjouissons de ce partenariat en songeant aux conceptions de lentilles optimisées qui pourront en résulter et qui devraient permettre au porteur de mieux voir dans tous les domaines de la vision », a expliqué Pascal Blaser, directeur des Ventes et de la Recherche et développement chez SwissLens.

À propos de SwissLens

Depuis 1997, SwissLens située à Prilly, près de Lausanne (Suisse), fabrique des lentilles de contact individuelles de la meilleure qualité possible et les distribue aux spécialistes de l’optique et de la vue dans plus de 25 pays. Grâce à une recherche poussée et à ses technologies de fabrication brevetées et novatrices, SwissLens fait constamment évoluer ses produits et ses services.

www.swisslens.ch

À propos de Vivior

Vivior est une start-up suisse de la santé numérique fondée en 2017 par un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine des soins de la vue. La société propose un nouveau dispositif portable, le Vivior Monitor, pour mesurer objectivement le comportement visuel du patient avant toutes interventions de correction de la vue. L'appareil collecte les données des activités quotidiennes des patients, traite ces données dans le cloud et analyse le mode de vie des patients à l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine. Cette combinaison révolutionnaire améliore la compréhension des besoins des clients et des patients et permet aux professionnels des soins oculaires de proposer à chaque patient une solution personnalisée optimale. Par ailleurs, Vivior développe des lentilles de verres de lunettes, de contact et intraoculaires personnalisées pour corriger la vue en collaboration avec divers partenaires. L’objectif est d’obtenir un meilleur confort en matière de vision pour les clients et les patients sur la base des données générées par le Vivior Monitor.

www.vivior.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.