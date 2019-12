LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Crestbridge heeft in Luxemburg een vergunning voor fondsenadministratie verkregen in een beweging die de capaciteiten van het bedrijf in het rechtsgebied en de multijurisdictionele propositie voor alternatieve fondsbeheerders aanzienlijk versterkt.

Met de nieuwe vergunning van de Luxemburgse toezichthouder voor financiële diensten, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), kan Crestbridge vanuit Luxemburg een breed scala aan fondsbeheerdiensten leveren, als aanvulling op de gevestigde Management Company (ManCo) oplossing al geleverd vanuit het rechtsgebied.

Crestbridge vestigde zijn ManCo in 2011 in Luxemburg en was één van de eerste bedrijven die begin 2014 een AIFM oprichtte, die een oplossing voor management van derden biedt voor beheerders van zowel UCITS als alternatieve beleggingsfondsen met pan-Europese distributiebehoeften. Het bedrijf is ook één van de enige externe managementbedrijven in Luxemburg met een licentie voor European Venture Capital (EuVECA).

