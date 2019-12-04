OPTOLANE 选择 Trustonic 保护其联网医疗诊断设备

CAMBRIDGE, England--(BUSINESS WIRE)--设备和应用程序安全领导者 Trustonic 今天宣布，OPTOLANE 选择通过 Trustonic 安全平台（TSP） 让公司新的联网式医疗诊断设备更安全，更值得信赖。该产品主要用于现场快速的早期诊断和预防保健 ，尤其适用于癌症、传染病和先天性异常的诊断。

医疗设备因其自身的重要性、所用知识产权的珍贵性及收集和存储个人信息的敏感性而成为网络犯罪的首要目标。研究表明，2018 年平均每个月，联网式医疗终端都会遭受 8.2 次网络攻击未遂1。

为确保系统的安全性、保密性和高性能，OPTOLANE的诊断平台简单、快速且智能，它是以集成了 Trustonic 可信执行环境（TEE）的Nexell片上系统（SoC）平台为基础的*。OPTOLANE 的体外诊断（IVD）平台被称作 LOAA （阵列实验室）分析仪，可实时检测血液和组织样本中的多个指标，包括 DNA、RNA、蛋白质和代谢物。它的开发旨在满足市场对“快速检测” IVD 工具的需求，并能够通过单个试剂盒完成取样和分析。

Trustonic 首席执行官本·凯德（Ben Cade）表示：“对互联式医疗技术的投资日益增加，在全球诊断行业，IVD 是一个重要的领域。这些解决方案让诊断和治疗的价值更高，在提高生产率和降低成本的同时，还提高了公众的福祉。但是，获取、处理和传输这种敏感个人数据的地方必须采取适当步骤，避免遭受恶意侵害。”

有了 Trustonic 的基于硬件安全的TSP产品，数据的提取、处理、存储和传输会更安全且私密。该技术：

具有从传感器到应用处理器的安全图像处理通道；

提供可保护个人敏感医疗数据的加密工具；

可确保数据完整性；

可在安全的算法运行环境中分析传感器的原始数据；

进行云共享时，对敏感数据进行加密。

OPTOLANE 首席执行官 Do Young Lee 说：“对于可实时出结果的创新型新诊断解决方案，人们的需求非常明显。即便如此，我们完全理解我们在保护患者数据上的责任。为了保护诊断设备收集的敏感个人数据，同时实现互联，我们需要一个经过验证的硬件支持安全基础。Trustonic 在智能手机、可穿戴设备、IoT 硬件的保护以及金融和汽车行业关键移动应用程序的安全保障方面经验丰富，它可以确保我们的设备和患者数据获得最佳的安全性。”

OPTOLANE 有望在 2020 年第一季度获得新设备的 FDA 认证。一旦获得认证，该产品将可供全球医疗机构的临床医生使用。

要了解有关 Trustonic 互联式医疗设备解决方案的更多信息，请访问： https://www.trustonic.com/solutions/trustonic-secured-platforms-tsp/ .

要了解有关 OPTOLANE 系列产品的更多信息，请访问： http://optolane.com/

尾注

* TEE 环境是智能手机（或其他互联网设备）中主处理器的安全区域，可确保在独立、可靠的环境中存储、处理和保护敏感数据。TEE 环境能够实现被称为“可信应用程序”的授权安全软件的独立执行，这使其能够保护数据、机密性、完整性和访问权限用以提供端到端安全性。TEE 环境对在 Rich OS中生成的软件攻击提供了一定程度的保护；它有助于控制访问权限并隔离敏感应用程序。

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1. https://healthtechmagazine.net/article/2019/07/why-basic-security-compliance-isnt-enough-healthcare-orgs