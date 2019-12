Tricentis-Gründer Wolfgang Platz veröffentlicht das Buch „Enterprise Continuous Testing“ (Kontinuierliches Testen im Unternehmen)

WIEN, Österreich und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Tricentis gab die Veröffentlichung von Enterprise Continuous Testing: Transforming Testing for Agile and DevOps (Kontinuierliches Testen im Unternehmen: Transformation von Tests für Agile und DevOps), geschrieben von Tricentis-Gründer Wolfgang Platz und Cynthia Dunlop, bekannt. Dieses Buch richtet sich an Qualitätsmanager und Führungskräfte, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Qualität erreichen müssen, wenn sie eine Software liefern, die moderne Unternehmen vorantreibt. Es stellt eine Roadmap zur Verfügung, um die Bereitstellung mit hohem Vertrauen und geringem Geschäftsrisiko zu beschleunigen.

„Selbst bei extremster Automatisierung ist der Ansatz ‚Alles testen‘ nicht machbar … aber eigentlich ist er nicht notwendig oder gar wünschenswert“, erklärte Wolfgang Platz. „Wenn Sie Ihren Ansatz beim Testen überdenken, können Sie eine gründliche Bewertung des Geschäftsrisikos eines Freigabekandidaten mit wesentlich weniger Tests erhalten, als Sie wahrscheinlich heute ausführen.“

Enterprise Continuous Testing: Transforming Testing for Agile and DevOps stellt eine Strategie für kontinuierliche Tests vor, die Unternehmen dabei unterstützt, Tests so zu transformieren, dass sie den Anforderungen schnelllebiger Agile- and DevOps-Initiativen entsprechen. Softwaretests waren traditionell der Feind von Geschwindigkeit und Innovation – ein langsamer, kostspieliger Prozess, der die Veröffentlichung verzögert und gleichzeitig einen fragwürdigen Geschäftswert liefert. Diese neue Strategie hilft Unternehmen, intelligenter zu testen, so dass Tests einen schnellen Überblick darüber geben, was für das Unternehmen am wichtigsten ist.

Alle Einnahmen zu Gunsten von Specialisterne Austria, einer gemeinnützigen Organisation, die sich der Integration durch Neurodiversität verschrieben hat

Tricentis spendet den gesamten Erlös aus Enterprise Continuous Testing an Specialisterne Austria, eine gemeinnützige Organisation, die sich der Identifizierung, Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsfähigkeit von Talenten im Autismus-Spektrum widmet. Unter dem Dach der weltweit tätigen Specialisterne Foundation arbeitet sie mit Unternehmen, Ausbildungs- und Bildungseinrichtungen zusammen, um das volle Potenzial der Neurodiversität für Innovation und Business Excellence zu erschließen.

Menschen in einem Autismus-Spektrum sind aufgrund ihres strukturierten und analytischen Ansatzes, ihrer Detailorientierung und Ausdauer oft hervorragende Softwaretester. Sie identifizieren schnell Muster und neigen dazu, Abweichungen und Fehler zu finden, die andere übersehen. Doch trotz dieser Stärken sind zwischen 60–80 % der Erwachsenen mit Autismus arbeitslos. Specialisterne hat es sich zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Tricentis arbeitet seit 2018 mit Specialisterne Austria zusammen, um für diese talentierten Personen, die ansonsten schnell übersehen werden, ein hochmodernes Software-Tester-Training anzubieten.

„Das außergewöhnliche Engagement von Wolfgang Platz und seinem Team ermöglicht es unseren Bewerbern, sich gefragte Testkompetenzen anzueignen, die auf ihren individuellen Stärken aufbauen und den Marktbedürfnissen entsprechen“, erklärt Markus Kalbhenn, Mitglied des Vorstands von Specialisterne Austria. „Die Qualität dieser Ausbildung hat wesentlich zum unglaublichen Erfolg dieses Programms beigetragen. Wir fühlen uns sehr geehrt, Tricentis als Partner zu haben und dieses gemeinsame Engagement noch einmal zu verstärken.“

Details zur Buchveröffentlichung

Druckexemplare können über Amazon.com, Amazon.de und andere Amazon-Marktplätze erworben werden.

Kindle-Versionen können ebenfalls auf den gleichen Amazon-Marktplätzen erworben werden. Für die restliche Zeit dieser Woche werden digitale Kopien zu einem Preis von 1,99 USD oder EUR angeboten.

Das PDF kann kostenlos von der Tricentis „Enterprise Continuous Testing“-Website heruntergeladen werden.

Über Wolfgang Platz

Wolfgang Platz ist Gründer und Chief Product Officer von Tricentis. Wolfgang ist die treibende Kraft hinter Innovationen wie der modellbasierten Automatisierung und der Entwicklungsmethodik „Linear Expansion Test Design“. Die von ihm entwickelte Technologie treibt die Plattform für kontinuierliches Testen von Tricentis voran, die von allen führenden Analysten als die beste Lösung der Branche anerkannt ist. Heute ist er verantwortlich für die Weiterentwicklung der Vision von Tricentis, eine zuverlässige Unternehmensautomatisierung in allen Global-2000-Unternehmen zu verwirklichen.

Vor seiner Tätigkeit bei Tricentis war Wolfgang bei Capgemini als Gruppenleiter der IT-Entwicklung für eines der weltweit größten IT-Versicherungsentwicklungsprojekte tätig. Dort war er für die Architektur und Implementierung von Lebensversicherungspolicen und das Projektmanagement für mehrere Projekte in Banken verantwortlich.

Wolfgang hat einen Master-Abschluss in technischer Physik sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität Wien.

