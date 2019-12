Wolfgang Platz, fondateur de Tricentis, publie un livre sur les tests continus en entreprise

VIENNE, Autriche et MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Tricentis a annoncé la publication de Enterprise Continuous Testing: Transforming Testing for Agile and DevOps (Tests continus en entreprise : transformer les processus de tests pour Agile et DevOps), écrit par Wolfgang Platz, fondateur de Tricentis, et Cynthia Dunlop. Ce livre est destiné aux responsables de la qualité et aux dirigeants d’entreprise qui doivent optimiser ce qui régit l’activité moderne : maintenir un équilibre optimal entre rapidité et qualité lors de la livraison du logiciel. Il fournit une feuille de route sur la manière d’accélérer la livraison tout en assurant une confiance élevée et un risque commercial faible.

« Même avec l’automatisation la plus extrême, il n’est pas réalisable de “tout tester” ; et en réalité, cette exhaustivité n’est pas nécessaire ni même souhaitable », a expliqué Wolfgang Platz. « Si vous repensez votre approche en matière de test, vous pouvez obtenir une évaluation approfondie du risque commercial que pose un lancement de produit, et ce, avec un nombre de tests probablement très inférieur à celui réalisé aujourd’hui. »

Enterprise Continuous Testing: Transforming Testing for Agile and DevOps présente une stratégie de tests continus permettant aux entreprises de transformer la procédure de tests, afin de répondre aux besoins des initiatives Agile et DevOps où il s’agit d’aller vite. Les tests de logiciels ont toujours été l’ennemi de la vitesse et de l’innovation. Lents et coûteux, ces processus retardent les lancements de produits, et offrent une valeur commerciale qui reste aléatoire. Cette nouvelle stratégie aide les entreprises à tester de manière plus intelligente, ce qui leur permet de déterminer rapidement ce qui compte le plus pour l’entreprise.

Tous les bénéfices iront à l’association Specialisterne Austria, une association à but non lucratif, active dans la promotion de l’inclusion par la neurodiversité

Tricentis fait don de tous les bénéfices de Enterprise Continuous Testing à Specialisterne Austria, un organisme à but non lucratif, qui s’est engagé à identifier, qualifier et permettre l’employabilité des talents dans le spectre de l’autisme. Sous l’égide de la Fondation Specialisterne active dans le monde entier, la branche autrichienne s’associe à des entreprises, et à des établissements de formation et d’enseignement, afin de libérer tout le potentiel de la neurodiversité à des fins d’innovation et d’excellence commerciale.

Les personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme sont souvent d’excellents testeurs de logiciels, en raison de leur approche analytique et structurée, de leur attention aux détails et de leur persévérance. Ils identifient rapidement des modèles et ont tendance à trouver des aberrations et des erreurs que les autres ne remarquent pas. Pourtant, malgré ces atouts, entre 60 et 80 % des adultes autistes sont au chômage. Specialisterne s’est donné pour mission de changer cela. Tricentis travaille en partenariat avec Specialisterne Austria depuis 2018 pour dispenser une formation optimisée de testeurs de logiciels, à ces personnes particulièrement talentueuses, mais que l’on oublie facilement.

« L’implication exceptionnelle de Wolfgang Platz et de son équipe permet à nos candidats d’acquérir des compétences de test très recherchées qui s’appuient sur leurs atouts tout en répondant aux besoins du marché », a expliqué Markus Kalbhenn, membre du conseil d’administration de Specialisterne Austria. « La qualité de cette formation a contribué au succès incroyable de ce programme. Nous sommes très honorés de travailler en partenariat avec Tricentis et de voir cet engagement commun une nouvelle fois renforcé. »

Informations détaillées sur la publication du livre

Des exemplaires imprimés sont disponibles sur les sites Amazon.com, Amazon.de, et d’autres marchés Amazon.

Les versions Kindle sont également disponibles sur ces mêmes marchés Amazon. Pour le reste de la semaine, les copies numériques sont au prix de 1,99 USD ou EUR.

Le fichier PDF est téléchargeable gratuitement sur le Tricentis Enterprise Continuous Testing site (Site de test continu en entreprise, de Tricentis).

À propos de Wolfgang Platz

Wolfgang Platz est le fondateur et directeur Produits, de Tricentis. Wolfgang Platz est à l’origine d’innovations telles que l’automatisation fondée sur des modèles, et la méthodologie de testing linéaire et de ses extensions. La technologie qu’il a mise au point est à la base de la plateforme de test continu de Tricentis, reconnue, par tous les analystes, comme la solution n° 1 du secteur. Aujourd’hui, il est chargé de promouvoir la vision de Tricentis consistant à faire de l’automatisation résiliente en entreprise une réalité au sein des organisations Global 2000.

Avant de rejoindre Tricentis, Wolfgang Platz était responsable de groupe chez Capgemini, où il a supervisé le développement d’un des plus grands projets au monde, d’applications informatiques pour les métiers d’assurance. En plus de l’architecture et du déploiement des polices d’assurance vie, il assurait aussi la gestion de plusieurs projets liés aux banques.

Wolfgang Platz est titulaire d’une maîtrise en Physique technique et d’une maîtrise en Administration des affaires, de l’Université de technologie, de Vienne.

