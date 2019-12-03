Gen Re 與PAI Health由策略合作夥伴關係提升至更加緊密關係

STAMFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--經數十年的證明，心肺功能是長壽和未來健康的主要預測指標。然而，保險客戶健康資料中，這一點卻常常被忽視。隨著全球領先的再保險公司Gen Re與醫療科技軟體公司PAI Health簽訂獨家協議後，該情況勢必有所改觀。

PAI Health在心肺功能領域掌握獨特資料分析演算，以生理感測及演算法開發的創新而著稱。該公司數位服務能依個人的活動情形，推薦個人適當的活動， 即所謂的「個人活動智能」（PAI），依據已發表的研究，證明以心率為基礎的衡量標準，能有效降低心血管疾病和其他生活型態疾病之死亡風險。

在過去18個月中，Gen Re和PAI Health合作，為保險業量身制定PAI專案。如今，雙方攜手向Gen Re全球客戶展示PAI的潛力，藉此推動客戶參與度及探索評估風險的新方法。

Gen Re Life/Health International 負責人Winfried Heinen對該協議表示：「我們與許多具前瞻性理念的保險科技公司接觸過，但PAI Health從一開始即以其解決方案背後的科學嚴謹性脫穎而出。無疑問地，PAI對於保險業來說，不論是在獲取客戶心跳資料還是客戶參與度都頗具價值，並最終能幫助客戶活得更長壽、更健康。」

Gen Re NorthAmerican Life/Health 負責人Vincent DeMarco補充說：「簽署該協議顯示我們要把PAI Health首創的mHealth技術引進保險業的共同承諾。我們期待與其團隊緊密合作，以充分利用現有發展動能。」

業務長Sally Powell代表PAI Health說明：「隨著客戶不斷對保險業要求更高，PAI Health與Gen Re的全球策略合作正恰逢其時，保險業需提供保戶高度個人化的日常數位健康解決方案與健康保障。Gen Re遍布全球的業務與我們獨特的解決方案相結合，使我們成為合作開發數位保險科技解決方案的理想合作夥伴，這些解決方案能為保險公司及其保戶提供更大價值。」

從PAI發明人、挪威科技大學（NTNU）教授、心臟運動研究小組負責人UlrikWisløff與Gen Re的Ross Campbell的交談中，能瞭解更多有關PAI背後的科學知識。

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PAI Health是Gen Re精挑細選出的保險科技公司之一，並正與其合作開發可滿足數位時代消費者需求及期望的保險產品及解決方案。歡迎與我們聯絡，以深入瞭解我們的數位活動資訊並安排介紹。

關於Gen Re：

Gen Re提供壽險/健康險及財產/意外險之保險業的再保險解決方案。我們與客戶緊密合作，以瞭解其策略及營運目標，旨在提供促進客戶業務持續增長及成功的廣泛產品、工具及資源。

Gen Re隸屬波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）公司旗下，獲得各主要信評機構的評定為卓越的財務信用評等。我們以積極嚴謹的態度履行對客戶的承諾。憑藉公司144億美元的資本和97億美元的保費，我們完全負責對於自己所給予客戶的承諾。www.genre.com

關於PAI Health：

PAI Health是一家健康科技公司，提供源於長久考驗的心肺健康科學的獨特資料演算分析。該公司的數位工具方案可幫助保險公司提高客戶參與度，進而增加新業務並降低成本。PAI（個人活動智能）是第一個經過科學驗證並發表能將個人化的活動程度量化的分數，並藉由追蹤活動程度所量化的分數以充分提升個人的心肺健康，進而降低心血管疾病及其他生活型態疾病的風險。www.paihealth.com