Gen Re et PAI Health franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique

Depuis des décennies, il est prouvé que la capacité cardiorespiratoire est l'un des principaux indicateurs de longévité et de santé future. Pourtant, il a été largement négligé dans les profils de santé des clients des compagnies d'assurance. Avec la signature de l'accord d'exclusivité entre le réassureur mondial de référence, Gen Re, et PAI Health, un éditeur de logiciels de santé, cette situation est en passe d'évoluer.

PAI Health est reconnue pour ses innovations en matière de détection biométrique et de développement d’algorithmes, avec des données uniques sur la capacité cardiorespiratoire. Les services numériques de la société reposent sur des recherches publiées qui ont démontré l’efficacité du score basé sur la fréquence cardiaque appelé Personal Activity Intelligence (PAI). Celui-ci permet de recommander des niveaux d’activité personnalisés pour une réduction optimale du risque de mortalité associé aux maladies cardiovasculaires et aux autres maladies liées au mode de vie.

Au cours des 18 derniers mois, Gen Re et PAI Health ont travaillé ensemble pour adapter la solution PAI au secteur des assurances. Ensemble, ils ont commencé à dévoiler aux clients de Gen Re dans le monde entier le potentiel du PAI pour stimuler l’engagement des clients et explorer de nouvelles méthodes d’évaluation des risques.

À propos de l’accord, Winfried Heinen, Directeur Général Gen Re Life/Health International, a déclaré : « Nous rencontrons de nombreuses sociétés Insurtech aux idées prometteuses, mais PAI Health s’est distingué dès le départ par la rigueur scientifique de sa solution. Nous n’avons aucun doute sur la valeur que PAI représente pour le secteur des assurances, à la fois en termes d’acquisition et d’engagement, et en fin de compte, pour aider les consommateurs à mener une vie plus longue et plus saine. »

Vincent DeMarco, Directeur de la division nord-américaine Life/Health de Gen Re, a ajouté : « La signature de cet accord prouve notre engagement mutuel à intégrer la technologie pionnière de PAI Health en matière de mHealth dans le secteur des assurances. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec leur équipe pour tirer parti de la dynamique déjà créée. »

S’exprimant au nom de PAI Health, Sally Powell, Directrice commerciale de PAI Health, a déclaré : « Le partenariat stratégique mondial entre PAI Health et Gen Re arrive à point nommé, au moment même où le secteur des assurances est confronté aux demandes de clients qui attendent des solutions santé numériques hautement personnalisées et offrant une protection quotidienne en termes de santé. La présence mondiale de Gen Re, associée à nos solutions uniques, fait de nous des partenaires idéaux pour codévelopper des solutions d’assurance numérique qui apportent une valeur ajoutée significative aux assureurs et à leurs assurés ».

Apprenez-en plus sur la recherche scientifique qui sous-tend le score PAI dans cet échange entre son inventeur Ulrik Wisløff, professeur au NTNU et responsable du groupe de recherche sur l’exercice cardiaque et Ross Campbell, Gen Re. Lien vers la vidéo de 5 minutes

PAI Health fait partie d’une sélection d’entreprises Insurtech triées sur le volet avec lesquelles Gen Re travaille pour développer des produits et solutions d’assurance qui répondent aux besoins et aux attentes des consommateurs à l’ère numérique. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos activités numériques et organiser une présentation.

À propos de Gen Re :

Gen Re fournit des solutions de réassurance aux secteurs de l’assurance Vie et Santé et de l’assurance Dommages et Responsabilité Civile. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leurs objectifs stratégiques et opérationnels, en proposant une large gamme de produits, d’outils et de ressources visant à promouvoir la croissance et le succès continus de nos clients.

Gen Re fait partie du groupe Berkshire Hathaway et bénéficie de notations de solidité financière très élevées de la part de chacune des principales agences de notation. Nous prenons nos engagements très au sérieux et avec 14,4 milliards de dollars de capital et 9,7 milliards de dollars de primes, nous ne promettons que ce que nous sommes en mesure de tenir. www.genre.com

À propos de PAI Health

PAI Health est une société de technologie de la santé qui offre des analyses de données uniques issues de connaissances scientifiques prouvées sur la capacité cardiorespiratoire. La gamme d’outils numériques de la société aide les assureurs à accroître leur engagement, à attirer de nouveaux clients et à réduire leurs coûts. PAI (Personal Activity Intelligence) est le premier score scientifiquement validé et publié qui prescrit un niveau d’activité personnalisé pour optimiser la capacité cardiorespiratoire d’une personne afin de réduire le risque de maladies cardiovasculaires et d’autres maladies liées au mode de vie. www.paihealth.com