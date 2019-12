Everbridge geselecteerd voor beheer van landelijk rampenwaarschuwingsplatform in Peru voor 37 miljoen inwoners en jaarlijkse bezoekers

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), wereldwijd leider op het gebied van calamiteitenbeheer, heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf is geselecteerd door het Peruviaanse Ministerie van Transport en Communicatie (MTC) voor het beheren van het nationale Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), het Peruviaanse systeem om de bevolking vroegtijdig te waarschuwen voor dreigende calamiteiten. Het nieuws volgt op de afronding van contractbesprekingen met het MTC waarover Everbridgeeerder heeft bericht in september, zonder de naam van het land te noemen. De toewijzing onderstreept de wereldwijd leidende positie van Everbridge op het gebied van waarschuwingssystemen voor de bevolking met overeenkomsten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Azië en Oceanië.

Nadat Sismate is geïmplementeerd, wordt het geactiveerd zodra het Peruviaanse nationale instituut voor burgerbescherming een grootschalig incident detecteert. Het systeem is gebaseerd op Everbridge Public Warning en stuurt cruciale berichten naar mobiele telefoons, voor, tijdens en na de noodsituatie. Sismate-berichten kunnen ook worden gebruikt voor oefeningen en om zoek- en reddingsoperaties te ondersteunen. Sismate is ontworpen om meer dan 37 miljoen mensen te kunnen bereiken, waaronder de 33 miljoen inwoners van Peru en de 4 miljoen jaarlijkse bezoekers.

“Deze technologie vormt een mijlpaal op het gebied van risico- en calamiteitenbeheer op landelijk niveau door de combinatie van gemeenschappelijke inspanningen van verschillende instanties en burgers,” zo verklaarde Virginia Nakagawa, onderminister van Communicatie, tegen El Economista.

“Everbridge beschouwt het als een eer het landelijke waarschuwingssysteem van Peru te ondersteunen,” aldus David Meredith, Chief Executive Officer van Everbridge. “Peru behoort nu tot het groeiende aantal landen dat ervoor heeft gekozen samen te werken met Everbridge voor de implementatie van een landelijk systeem voor de bescherming van de bevolking en bezoekers n een omgeving van sterk toenemende dreigingen.”

Het Everbridge-platform wordt gebruikt door meer lokale, staats- en landelijke overheden verspreid over de hele wereld dan welke ander oplossing dan ook. Het biedt de mogelijkheid meer dan 500 miljoen mensen te bereiken in meer dan 200 landen. Everbridge Public Warning wordt naast Peru ook op landelijke schaal ingezet in Zweden, IJsland, Nederland, Singapore, Griekenland en een aantal van de grootste staten in India om de mobiele populatie te bereiken. Ook wordt het systeem momenteel geïmplementeerd in Australië. Everbridge is de eerste leverancier van waarschuwingssystemen voor de bevolking die vier EU-landen ondersteunt in het kader van het recente besluit van de EU om lidstaten te verplichten uiterlijk in juni 2022 een waarschuwingssysteem voor de gehele bevolking te implementeren.

Everbridge Public Warning is de enige multichannel-oplossing waarbij landen zelf kunnen kiezen welke combinatie van communicatiemethoden ze wensen te gebruiken in geval van calamiteiten. Het bevolkingswaarschuwingssysteem van Everbridge kan worden gebruikt voor communicatie tijdens alle fasen van een incident, maakt gebruik van locatiegegevens (statische locatie, laatst bekende locatie en verwachte locatie), biedt mogelijkheden voor gerichte tweewegcommunicatie en stelt landen in staat waarschuwingen zowel zo snel mogelijk als met een zo breed mogelijk bereik te verzenden, om de volledige bevolking en alle bezoekers te bereiken.

