Everbridge selezionato per gestire la piattaforma di allarme a livello nazionale in Perù per 37 milioni fra residenti e visitatori annuali

BURLINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), leader globale nella gestione degli eventi critici, ha reso noto oggi di essere stato selezionato dal Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni del Perù (MTC) per la gestione del sistema nazionale Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), il sistema di messaggistica di emergenza e allerta precoce del Perù. La notizia segna il completamento delle negoziazioni per il contratto con MTC che Everbridge aveva inizialmente divulgato a settembre, senza aver nominato la nazione. La vittoria rinforza la posizione di Everbridge come leader globale nei sistemi di allarme alla popolazione con contratti nelle Americhe e nelle regioni EMEA e APAC.

Dopo l'installazione, il Sismate verrà attivato se l'Istituto Nazionale per la Difesa Civile del Perù rileverà un incidente di grave entità. Il sistema, gestito da Everbridge Public Warning, invierà messaggi di importanza critica ai telefoni cellulari prima, durante e dopo l'emergenza. Gli avvisi del Sismate possono anche essere usati per esercitazioni e per fornire supporto nelle operazioni di ricerca e salvataggio. Il Sismate è progettato per servire oltre 37 milioni di persone: i 33 milioni di residenti del Perù e i 4 milioni di visitatori annuali.

“Questa tecnologia segna una pietra miliare nella gestione del rischio e dei disastri a livello nazionale, che verrà consolidata combinando gli sforzi congiunti fra diverse istituzioni e i cittadini”, ha spiegato il Vice Ministro per le Comunicazioni, Virginia Nakagawa a El Economista.

“Everbridge è onorata di assistere il Perù con il suo sistema di allarme nazionale”, ha affermato David Meredith, Chief Executive Officer di Everbridge. “Il Perù si unisce a un crescente numero di nazioni che hanno scelto di collaborare con Everbridge per implementare un sistema nazionale al fine di proteggere le loro popolazioni e i visitatori in un ambiente in cui le minacce sono in crescita”.

La piattaforma Everbridge è stata installata per governi locali, statali, e nazionali più di qualsiasi altra soluzione in tutto il mondo, offrendo la capacità di raggiungere oltre 500 milioni di persone in oltre 200 nazioni. Oltre al Perù, Everbridge Public Warning è stato dislocato per raggiungere le popolazioni mobili su scala nazionale in Svezia, Islanda, nei Paesi Bassi, Singapore, Grecia e in diversi fra i più grandi stati in India; è attualmente in fase di implementazione in Australia. Everbridge è il primo fornitore di sistemi di allarme per le popolazioni che attivo in quattro paesi della UE in accordo con il recente mandato UE che richiede che un numero crescente di nazioni abbiano un sistema di allarme per tutta la popolazione che dovrà essere pronto dal giugno 2022.

Everbridge Public Warning rappresenta l'unica soluzione multicanale che permette alle nazioni di installare la combinazione preferita di metodi di comunicazione d'emergenza. Il sistema di allarme per la popolazione Everbridge comunica durante tutte le fasi di un incidente, sfruttando la location intelligence (posizione statica, ultima posizione nota e posizione prevista); offre comunicazioni dirette a due vie e permette alle nazioni di combinare sia la velocità degli avvisi di consegna che la più ampia portata di copertura dell'intera popolazione residente e dei visitatori.

Informazioni su Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) è una società di software globale che fornisce applicazioni software per le imprese; tali applicazioni automatizzano e accelerano la risposta operativa della organizzazioni agli eventi critici al fine di mantenere le persone al sicuro e garantire il proseguimento delle attività aziendali. Con la presenza di minacce alla sicurezza pubblica come attacchi criminali, attacchi terroristici o gravi condizioni meteorologiche, oltre che eventi critici per le attività aziendali, come interruzioni dei servizi informatici, cyber attacchi; o altri incidenti come il richiamo dei prodotti o le interruzioni alla fornitura, circa 4.800 clienti internazionali si affidano alla piattaforma di Critical Event Management dell'azienda per raccogliere e valutare in maniera veloce ed affidabile i dati sulle minacce, per localizzare le persone in pericolo e i soccorritori in grado di rispondere; automatizzare l'esecuzione dei processi di comunicazione predefiniti attraverso la trasmissione sicura a oltre 100 dispositivi diversi di comunicazione, e verificare i progressi sull'esecuzione dei piani di risposta. La piattaforma della società ha spedito oltre 2,8 miliardi di messaggi nel 2018 e offre la possibilità di raggiungere oltre 500 milioni di persone in oltre 200 paesi e territori, comprese tutte le popolazioni mobili su scala nazionale in Australia, Svezia, Paesi Bassi, Singapore, Grecia e diversi fra i maggiori stati in India. Le applicazioni di sicurezza aziendale e per le comunicazioni critiche della società comprendono notifiche generalizzate alla popolazione, gestione degli incidenti, Safety Connection™, allarme per i sistemi informatici, Visual Command Center®, sistemi di allarme pubblico, gestione del rischio, Community Engagement™ e messaggistica sicura. Everbridge è al servizio di 9 delle 10 più grandi città negli Stati Uniti; 8 delle 10 più grandi banche di investimento americane; 46 dei 50 aeroporti nordamericani più attivi; 6 tra le 10 più grandi società di consulenza globale; 6 tra i 10 più grandi produttori di auto globali; tutte le 4 più grandi imprese contabili globali; 9 dei 10 più grandi operatori sanitari con sede negli Stati Uniti; e 5 delle 10 più grandi assicurazioni sanitarie con sede negli Stati Uniti. Everbridge ha sedi a Boston e Los Angeles con altri uffici a Lansing, San Francisco, Beijing, Bangalore, Calcutta, Londra, Monaco, Oslo, Singapore, Stoccolma e Tilburg. Per ulteriori informazioni, potete visitare www.everbridge.com, o leggere il blog aziendale, e seguire la società su LinkedIn, Twitter e Facebook.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene “forward-looking statements” (dichiarazioni previsionali), ai sensi delle disposizioni “safe harbor” del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, incluse ma non limitate ad affermazioni relative: all'opportunità prevista e alle tendenze di crescita nelle applicazioni per le comunicazioni critiche e la sicurezza imprenditoriale della società e delle sue attività di business in generale; alle sue opportunità di mercato e alle aspettative relative alle vendite dei suoi prodotti; al suo obiettivo di mantenere la leadership nel mercato e estendersi ad altri mercati in cui competere per i clienti con un impatto anticipato sui risultati finanziari. Queste dichiarazioni previsionali sono state fatte alla data di pubblicazione del presente comunicato e sono basate su aspettative, stime, previsioni e proiezioni attuali oltre che convinzioni e ipotesi della direzione. Parole come: "anticipa", "ritiene", "dovrebbe", "crede", "obiettivo", "pianifica", "scopi", "stima", "potenziale", "prevede", "potrebbe", verbi coniugati al futuro, "può", "intende" e variazioni di questi termini, o la forma negativa degli stessi ed espressioni simili, sono intesi per identificare tali affermazioni previsionali. Tali dichiarazioni sono soggette a diversi rischi e incertezze, molte delle quali comprendono fattori o circostanze che sono al di fuori del controllo della società. Per questo motivo, i risultati reali della stessa potrebbero essere sostanzialmente differenti da quanto espresso o previsto in tali dichiarazioni a causa di svariati fattori, inclusi, ma non limitati da: la capacità dei prodotti e dei servizi della società di avere prestazioni conformi alle aspettative in generale, e alle aspettative dei clienti; la capacità della società di attrarre nuovi clienti e mantenere e aumentare le vendite ai clienti esistenti; la capacità della società di aumentare le vendite della sua applicazione di notifica generalizzata alla popolazione e/o la capacità di aumentare le vendite delle altre sue applicazioni; gli sviluppi nel mercato delle comunicazioni critiche mirate e contestualmente rilevanti e degli ambienti normativi associati; le stime della società sulle opportunità di mercato e le previsioni di crescita di mercato che potrebbero essere sbagliate; al fatto che la società non ha avuto una tendenza nei profitti storicamente coerente, e potrebbe non raggiungere o mantenere un margine di redditività nel futuro; la lunghezza e l'imprevedibilità dei cicli di vendita per i nuovi clienti; la natura del business della società che la espone a rischi di responsabilità intrinseci; la sua capacità di attrarre, integrare e mantenere del personale qualificato; la sua capacità di integrare con successo le attività e gli asset che potrebbe acquisire; la sua capacità di mantenere rapporti di successo con i suoi partner di canale e tecnologici; la sua abilità nello gestire la sua crescita in modo efficace; la sua capacità di rispondere a pressioni della competizione; la sua potenziale responsabilità relativa alla privacy e alla sicurezza di informazioni personali identificabili; la sua capacità di proteggere i suoi diritti di proprietà intellettuale e altri rischi dettagliati nella sezione fattori di rischio ("risk factors") esposti nei documenti depositati alla U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), compresi ma non limitati dal rapporto annuale della società presentato sul modulo 10-K (Annual Report on Form 10-K) per l'anno terminato il 31 dicembre 2018, depositato alla SEC il 1o marzo 2019. Le affermazioni a carattere previsionale comprese in questo comunicato stampa rappresentano i punti di vista della società alla data di pubblicazione di questo comunicato. La società non si assume nessuna responsabilità, intenzione o obbligo di aggiornare o revisionare qualsiasi affermazione a carattere previsionale, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altrimenti. Queste affermazioni a carattere previsionale non dovrebbero essere prese in considerazione come base per rappresentare i punti di vista della società in qualsiasi data successiva a quella di questo comunicato stampa.

Tutti i prodotti Everbridge sono marchi registrati di Everbridge, Inc. negli USA e in altre nazioni. Tutti gli altri nomi dei prodotti o della società menzionati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.