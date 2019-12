Everbridge als Stromlieferant für landesweites Frühwarnsystem in Peru für 37 Millionen Einwohner und jährliche Besucher beauftragt

BURLINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), weltweiter Spezialist für Critical Event Management, gab heute bekannt, dass das peruanische Ministerium für Transport und Kommunikation (MTC) das Unternehmen mit der Stromversorgung des Frühwarnsystems Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate), beauftragt hat. Diese Mitteilung kennzeichnet den Abschluss der Vertragsverhandlungen mit dem MTC, die Everbridge ursprünglich im September angekündigt hatte, ohne dabei das Land zu nennen. Mit dem Vertragsabschluss stärkt Everbridge seine Position als weltweit führender Anbieter von Bevölkerungswarnsystemen. Das Unternehmen verfügt bereits über Verträge in Nord- und Südamerika, EMEA und der APAC-Region.

Nach erfolgter Einrichtung wird Sismate aktiviert, sobald das Nationale Institut für Zivilschutz (INDECI) Perus einen schwerwiegenden Störfall verzeichnet. Das auf Everbridge Public Warning basierende System sendet vor, während und nach einem Notfall kritische Meldungen an Mobiltelefone. Die Warnhinweise von Sismate können außerdem in Übungen sowie zur Unterstützung von Such- und Rettungsaktionen eingesetzt werden. Sismate ist für die Betreuung von über 37 Millionen Menschen in Peru ausgelegt, davon 33 Millionen Einwohner und 4 Millionen jährliche Besucher.

„Diese Technologie markiert einen wichtigen Meilenstein im Risiko- und Katastrophenmanagement auf landesweiter Ebene, das durch die gemeinschaftlichen Maßnahmen verschiedener Einrichtungen und Bürger konsolidiert wird“, erklärte die stellvertretende Ministerin für Kommunikation, Virginia Nakagawa, gegenüber El Economista.

„Everbridge fühlt sich geehrt, Peru bei seinem landesweiten Frühwarnsystem zu unterstützen“, so David Meredith, Chief Executive Officer von Everbridge. „Peru schließt sich der wachsenden Zahl Länder an, die angesichts eines Umfeldes eskalierender Bedrohungen mit Everbridge als Partner ein landesweites System zum Schutz ihrer Bevölkerung und Besucher realisieren.“

Die Everbridge Platform wurde von mehr lokalen, staatlichen und nationalen Regierungen weltweit implementiert als jede andere Lösung und ist in der Lage, über 500 Millionen Menschen in mehr als 200 Ländern zu erreichen. Mit dem Everbridge Public Warning-System wird die mobile Bevölkerung auf nationaler Ebene erreicht. Neben Peru wird das System bereits in Ländern wie Schweden, Island, den Niederlanden, Singapur, Griechenland und einer Reihe der größten Bundesstaaten Indien eingesetzt und zurzeit in Australien implementiert. Everbridge ist der erste Anbieter von Bevölkerungswarnsystemen, der vier EU-Länder bei der Umsetzung des jüngsten EU-Mandats unterstützt. Gemäß diesem EU-Mandat müssen die Mitgliedstaaten bis Juni 2022 ein Warnsystem einrichten, das die gesamte Bevölkerung erreicht.

Das Everbridge Public Warning-System ist die einzige multimodale Lösung, mit der Länder die von ihnen bevorzugte Kombination an Methoden zur Notfallkommunikation einsetzen können. Das Bevölkerungswarnsystem von Everbridge sendet in allen Phasen eines Störfalls Warnmeldungen. Dazu nutzt es Positionsinformationen (statische Position, letzte bekannte Position und voraussichtliche Position), bietet eine direkte Zwei-Wege-Kommunikation und ermöglicht es Ländern, die schnelle Übermittlung von Warnungen mit maximaler Abdeckung zu kombinieren, um die gesamte Bevölkerung und alle Besucher zu erreichen.

