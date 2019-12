AM Best affirme la notation de crédit de la Société Centrale de Réassurance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B++ (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de « bbb » de la Société Centrale de Réassurance (SCR), (Maroc). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de la SCR, qu’AM Best qualifie de solide, ainsi que sa performance opérationnelle solide, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise appropriée.

La force bilancielle de la SCR est étayée par sa capitalisation ajustée du risque, qui est catégorisée au niveau très solide en fin d’année 2018, telle que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient de suffisance du capital de Best), soutenue par un effet de levier de la souscription relativement faible et des plus-values latentes importantes. La société bénéficie d'une garantie explicite de l'État marocain. Toutefois, cette situation a entraîné une politique de dividende onéreuse pour le principal actionnaire de la société, la Caisse de Dépôt et de Gestion, une société publique, ce qui limite la capacité de la SCR à générer du capital de façon interne. D'autres facteurs qui ont un impact négatif sur l’évaluation de la solidité du bilan sont notamment le taux élevé de créances et l’exposition notable de la société à des niveaux élevés de risques économiques, politiques et financiers associés au Maroc, étant donné que plus de 95 % de ses actifs sont investis au niveau national.

Malgré un environnement de marché très concurrentiel, la performance opérationnelle de SCR a été solide au cours des cinq dernières années, soutenue par une bonne rentabilité technique et de bons retours sur investissement. Le ratio combiné moyen pondéré de 89,1 % sur cinq ans (2014-2018) de la société a bénéficié de libérations régulière de réserves provenues des affaires de cession légale de la société, placées en run-off depuis 2014. Le bénéfice avant impôts de la SCR a diminué à 396 millions de dirhams en 2018, soit une baisse de 39 %, contre 656 millions de dirhams en 2017, due en grande partie à la baisse des produits des placements, après d'importantes réalisations de placement en 2017. En revanche, les performances techniques non-vie de la société se sont légèrement améliorées, avec un ratio combiné de 93,2 % en 2018 (contre 94,9 % en 2017).

Bien que le mix d'activités de la SCR ait changé depuis la suppression progressive des activités de cession légale, qui s’est achevée fin 2013, la société conserve un bon positionnement sur le marché marocain, reflétant ainsi sa fonction de longue date en tant que réassureur national. L'introduction de nouvelles lignes d'activité directes obligatoires sur le marché national, telles que l'assurance contre les catastrophes naturelles et le développement de segments d'activité spécialisés devraient contribuer à soutenir la croissance dans les années à venir. SCR a également développé son volume d’affaires international avec la création de bureaux de représentation en Égypte, au Rwanda et en Côte d’Ivoire au cours des trois dernières années.

