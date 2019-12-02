 AM Best向桥社爱尔兰保险公司授予信用评级；确认中国再保险（集团）股份有限公司及其子公司的信用评级

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--AM Best （贝氏）已向桥社爱尔兰保险公司（Chaucer Insurance Company Designated Activity Company, 简称“CIC“）（爱尔兰）授予“A级（优秀）”财务实力评级（FSR）及“a级”长期发行人信用评级（ICR）。授予这些信用评级（评级）的展望为稳定。与此同时，AM Best已确认中国再保险（集团）股份有限公司（简称 “中再集团”）（中国）及其子公司中国财产再保险有限责任公司（简称“中再产险”）（中国）、中国人寿再保险有限责任公司（简称“中再寿险”）（中国）和中国大地财产保险股份有限公司（简称“中国大地保险”）（中国）的“A级（优秀）”FSR 和“a级”长期ICR 。这些评级的展望均为稳定。CIC是中再集团的新增成员；中再产险、中再寿险和中国大地保险是中再集团的其他成员。

该评级反映了中再集团被贝氏评定为非常强劲的资产负债表实力，良好的经营表现、中立的业务组合以及适当的企业风险管理。

该评级也反应了中再集团作为中国国内唯一一家国有再保险集团的独特地位。中再集团由中国国家财政部直接持股11.45%，由中国主权财富基金中国投资有限责任公司旗下全资子公司中央汇金投资有限责任公司持股71.56%。

截至2018年底，中再集团按贝氏衡量的合并风险调整后资本充足率(BCAR)仍保持在最高水平。作为一家上市公司，中再集团拥有进入股票和债券市场的财务灵活性。集团于2017年发行了两次高级票据，共计15亿美元。2018年8月和11月，中再产险和中再寿险也分别发行了40亿元人民币（5.8亿美元）和50亿元人民币（7.2亿美元）的资本补充债券。此外，集团还于2018年4月向中国大地保险引入了战略投资者，筹集资本107亿元人民币（15亿美元）。

中再集团完成了对桥社(Chaucer) 100%股权的收购交割。后者包括China Re International Holdings Limited (CRIH)（原桥社英国控股公司(The Hanover Insurance International Holdings Limited)）、CIC、China Re Australia HoldCo Pty Ltd (CRAH)（原澳大利亚管理代理公司(Hanover Australia HoldCo Pty Ltd)），分别于2018年12月28日、2019年2月14日和2019年4月10日完成交割。贝氏预计2019年中再集团的合并调整后财务杠杆率将维持在适中水平。

中再集团的良好经营表现主要来源于其固定收益投资方面的强劲投资收益。由于持续的激烈市场竞争，集团主要业务部门的承保利润仍然存在挑战。

中再集团在国内产险和寿险再保市场仍保持领先地位，同时也是国内产险直保市场的领先竞争者之一。贝氏预计中再集团将在中期内保持其稳固的市场战略地位。此外，集团对桥社的收购大幅提升了公司海外产险再保收入，此版块2019年上半年占中再集团产险再保保费总额的37%，相比起去年同期的16%。贝氏预计中再集团将继续扩大其产险和寿险再保领域的国际业务板块。

如果中再集团能够通过顺利整合桥社来持续强化其全球业务，或者如果公司能够持续改善其承保利润率，则可能会对评级带来正面影响。

如果中再集团合并风险调整后资本水平大幅下降，其杠杆率明显提高，或其经营表现持续恶化，则可对评级造成负面影响。

对CIC的评级反映了其与中再集团一致的基础评级板块，同时也考虑CIC受益于集团提供的各方面支持，包括集团内部再保转分协议和净值维持协议。CIC势必为中再集团海外增长的关键引擎，这包括欧洲经济区市场（包括英国）以及美国市场。

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评级在公布之前便已通知被评机构。除非另有说明，A.M. Best通知评级之后将不再对评级进行修订。

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