IDEMIA將為摩洛哥提供最新的國民電子身份證

法國庫爾布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA已與摩洛哥的國家安全政府部門(“DGSN”)簽署策略性合約，將為其提供最新的國民電子身份證，並推出安全的數位身份線上服務平臺。

在DGSN新的國民數位身份系統的支援下，摩洛哥國民將能夠在安全的環境中存取線上服務。IDEMIA將為DGSN提供其數位身份驗證平臺，以促進摩洛哥國民與政府機構或民間服務提供者之間的線上通訊，他們都尋求從新的國民身份證數位功能中受益。

新的生物辨識身份證將加快摩洛哥線上服務的推廣，同時推動數位經濟發展。該卡將為所有摩洛哥國民提供可靠的線上身份驗證和交易安全性。因此，所有線上服務都將能夠利用DGSN新的國民數位身份系統，同時為公民提供快速且安全的用戶友善型存取，從而保護其電子身份證上的個人資料隱私。

IDEMIA的全球專業知識有助於推進目前在推出數位身份方面的重大變革。IDEMIA的解決方案依據高度嚴格的個人化和製作安全程序，可在設計和使用連線和離線文件的所有步驟中保護身份資料。

除了摩洛哥之外，IDEMIA目前還在美國、愛沙尼亞和荷蘭等全球眾多國家製作高度安全的身份證件，包括國民身份證、護照、車輛登記文件、駕照和醫療卡。它還為政府及公民營部門組織提供全面的數位身份管理系統。

IDEMIA公共安全與身份活動執行副總裁Philippe Barreau表示：「數位化不僅顛覆世界，而且改變人們的需求。從現在開始，一切都必須變得更快、更簡便，而且最重要的是，可以在安全的環境中在行動裝置上隨時隨地工作。廣大民眾已經開始採用這種新的做事方式，而摩洛哥的政府服務部門也正沿著這一道路前行。但是，對於電子政務服務而言，只有在人們的實體和數位身份完全可靠且受保護的情況下才能實現。如今，生物辨識技術可提供預期之無懈可擊的安全性和靈活性。能夠為摩洛哥提供我們的專業知識和技術，我們深感自豪。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網和旅遊）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。