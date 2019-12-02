IDEMIA将为摩洛哥提供最新的国民电子身份证

法国库尔布瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--增强身份领域的全球领导者IDEMIA已与摩洛哥的国家安全政府部门(“DGSN”)签署一份战略合同，将为其提供最新的国民电子身份证，并推出安全的数字身份在线服务平台。

在DGSN新的国民数字身份系统的支持下，摩洛哥国民将能够在安全的环境中获取在线服务。IDEMIA将向DGSN提供其数字身份验证平台，以促进摩洛哥国民与政府机构或私营服务提供商之间的在线通信，他们都寻求从新的国民身份证数字功能中受益。

新的生物识别身份证将加快摩洛哥的在线服务推广，同时推动数字经济发展。该卡将为所有摩洛哥国民提供可靠的在线身份验证和交易安全性。因此，所有在线服务都将能够利用DGSN新的国民数字身份系统，同时为公民提供快速且安全的用户友好型访问，从而保护其电子身份证上的个人数据隐私。

IDEMIA的全球专业知识有助于推进目前在推出数字身份方面的重大变革。IDEMIA的解决方案基于高度严格的个性化和制作安全程序，可在设计和使用联机和脱机文档的所有步骤中保护身份数据。

除了摩洛哥之外，IDEMIA目前还在美国、爱沙尼亚和荷兰等全球众多国家制作高度安全的身份证件，包括国民身份证、护照、车辆登记文件、驾照和医疗卡。它还向政府及公共和私营部门组织提供全面的数字身份管理系统。

IDEMIA公共安全与身份活动执行副总裁Philippe Barreau表示：“数字化不仅颠覆世界，而且改变人们的需求。从现在开始，一切都必须变得更快、更轻松，且最重要的是，可以在安全的环境中在移动设备上随时随地工作。广大民众已经开始采用这种新的做事方式，而摩洛哥的政府服务部门也正沿着这一道路前行。但是，对于电子政务服务而言，只有在人们的物理和数字身份完全可靠且受保护的情况下才能实现。如今，生物识别技术可提供预期之无懈可击的安全性和灵活性。我们为能够向摩洛哥提供我们的专业知识和技术而深感自豪。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网和旅游）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

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