Garth Brooks se vrací do hry Words With Friends ve speciálním vinylovém stylu pro fanoušky

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Společnost Zynga Inc. (index Nasdaq: ZNGA), světová jednička v oblasti interaktivní zábavy, dnes oznámila pokračování spolupráce s Garthem Brooksem, tentokrát v novém svátečním duchu. Spolupráce se týká mobilní hry Words With Friends. Od dnešního dne až do 8. prosince mají hráči možnost získat ve hře speciální dárky, které mohou využít v reálném světě, a to přímo od Gartha Brookse, country hudebníka, baviče a dlouholetého hráče hry Words With Friends.

U příležitosti oslav svátků klidu a prázdnin vydávají Garth Brooks a hra Words With Friends vůbec první společnou edici této hry se skutečnou vinylovou deskou. Tato edice kromě vlastní hry nabídne klasickou kolekci vinylových LP Gartha Brookse s jeho nejlepší hudbou, včetně ikonického loga ‘g’. Tato speciální edice se bude prodávat ve Spojených státech amerických, fanouškům starším 18. let, kteří se také mohou zapojit do soutěže o speciální edici The Legacy Collection , jejíž součástí je i box se 7 vinylovými deskami. Do soutěže se můžete zapojit, pokud navštívíte stránky zynga.com/WordsWithGarth do 8. prosince 2019.*

“Je pro mě vždy velkou ctí být v rámci turné se svými fanoušky,” říká Brooks. “Dozvídáme se o svých životech a zjišťujeme, že se vlastně vůbec neliší. Hudba, umění a hry lidi spojují a umožňují jim sdílet své radosti a strasti. Jsem rád, že mohu hráčům hry Words With Friends nabídnout speciální edici s mými deskami a velice mě to těší.”

“Setkat se s Garthem Brooksem je největším snem každého fanouška a to, že s ním můžeme spolupracovat na hře Words With Friends, která spojuje milióny hráčů na celém světě, je mimořádné,” řekl Bernard Kim, prezident firmy Zynga pro vydávání nových her. “Hráči hry Words With Friends Gartha milují a naše platforma jim dává příležitost spojit se s jedním z největších idolů country hudby. Možnost oslavit sváteční období osobně s tímto chlapíkem je důkazem toho, jak tato hra dokáže spojit hráčskou komunitu.”

Garth Brooks právě získal cenu Bavič roku (Entertainer of the Year) na akci CMA Awards, a to již posedmé a stal se tak vůbec prvním umělcem, který to dokázal. Je také prvním umělcem v historii, který získal Diamantovou cenu za každé ze svých sedmi alb, která se uděluje za více než 10 miliónů kopií (podle potvrzených údajů asociace RIAA). Garth Brooks je také nejprodávanějším sólovým umělcem v historii Spojených států amerických, přičemž podle organizace RIAA se prodalo více než 148 miliónů kusů jeho alb. Získal všechny významné hudební ceny a byl uveden do Síně slávy autorů písní v New Yorku a Nashvillu a také do Síně slávy country hudby a naposledy i do Síně slávy hudebníků. Garth, spolu s Trishou Yearwood, právě dokončili tři a půl roku trvající světové turné Garth Brooks World Tour. Turné, které bylo zahájeno 11 vyprodanými koncerty v Allstate Arena v Chicagu, tak překonalo všechny rekordy, které dosud držely kapely The Beatles, The Rolling Stones i sám Garth Brooks. Celkem se v rámci turné prodalo více než 6,3 miliónů vstupenek, což z něj činí největší turné v historii Severní Ameriky a největší turné amerického umělce na světě.

Pokud se chcete dozvědět více nebo mít možnost vyhrát hru The Legacy Collection, navštivte webové stránky zynga.com/WordsWithGarth. Aktuální informace z této kampaně Words with Friends najdete na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram, #WordsWithGarth

Hru Words With Friends si můžete stáhnout na App Store (pro zařízení iPhone a iPad) nebo na Google Play (pro zařízení na platformě Android).

*Není nutné nic kupovat a koupě nezvýší šanci na výhru. Pro obyvatele Spojených států amerických starších 18 let. 11/25-12/8/19 PT. Podléhá zásadám zynga.com/WordsWithGarth, zde najdete informace o šancích na výhru, jednotlivých výhrách a omezeních. V zemích, kde jsou tyto hry zakázány, nabídka neplatí. Sponzor: Zynga.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.