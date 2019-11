Garth Brooks újra megjelenik a Zynga "Words With Friends" szójátéka kiadásának 10. évfordulóját ünneplő eseménysorozatban, egyedi, vinyl betűzsetonokkal lepve meg a játék rajongóit

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Az interaktív szórakoztatás egyik globális vezető vállalata, a Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) ma egy új, karácsonyi kampány elindítását jelentette be, amely során a mobiljáték-kiadó zászlóshajónak számító játéka, a Words With Friends rajongói Garth Brooks-szal találkozhatnak. A rendkívül népszerű előadóművész, a country zene kiemelkedő alakja és a Words With Friends régi rajongója, Garth Brooks részvételével folyó kéthetes, november 25-én kezdődő és december 8-ig tartó promóció során a játékosok különleges ún. in-game (játékon belüli) és valódi, tárgyi ajándékokat is nyerhetnek.

Az ajándékozás örömét hozó karácsony közeledte alkalmából Garth és a Words With Friends egy közösen megtervezett, vinyl lemezt utánzó betűzsetonnal lepik meg a szójáték kedvelőit. A számtalan rekordot megdöntő énekes egész életpályáját lefedő gyűjteményes albuma közelmúltbeli kiadásának kapcsán készített, különleges betűzsetonon egy klasszikus vinyl nagylemez (LP) látható, amelyet az énekes nevének áttetsző kezdőbetűje, az ikonikus "g" logó díszít. A szójáték 18 év feletti amerikai egyesült államokbeli rajongói, akik a zynga.com/WordsWithGarth weboldalon 2019. december 8-án vagy azt megelőzően regisztrálnak a promócióban való részvételre, megnyerhetik a most megjelent, The Legacy Collection címet viselő, 7 vinyl lemezből álló, különleges gyűjteményes albumot.*

"A rajongókkal való találkozás a turnékon olyan élmény, amely igazi alázatra tanítja az embert" - mesélte Brooks. "A koncertek során beleláthatunk a rajongók mindennapi életébe, aminek alapján rá kell jönnünk, hogy igazából nem sok különbség van a színpadon és a nézőtéren lévők közt. Zene, művészet, játékok - ezek azok a dolgok, amelyek a közös élménynek köszönhetően össze tudják hozni az embereket. Számomra ezért is nagyon nagy öröm, hogy Words With Friends játékostársaimat egy új, "menő" betűzsetonnal ajándékozhatom meg."

"A Garth Brooks-szal való személyes találkozás minden rajongó álma; az, hogy együtt is dolgozhattunk vele a szerte a világon több millió ember közt kapcsolatot létesítő Words With Friends szójáték új betűzsetonjainak tervezése során, fantasztikus élmény volt" -mesélte Bernard Kim, a Zynga Publishing (Kiadási) egységének elnöke. "A Words With Friends játékosok nagyon kedvelik Garth-t, és platformunk most lehetőséget kínál számukra arra, hogy találkozhassanak a country zene egyik legnagyobb bálványával. A karácsonynak ezzel az ikonikus művésszel való közös ünneplése ékes bizonyítéka a játék közösségformáló hatásának."

Garth Brooks épp most nyerte el hetedik alkalommal "Az év szórakoztatója" díjat a countryzene legkiemelkedőbb előadóit elismerő CMA (Country Music Association) díjátadón, amelyre eddig még egyetlen előadóművész esetében sem volt példa. Ugyanakkor a zene történében ő az első énekes, akinek eddig megjelent mindegyik albuma (összesen hét) gyémántlemez lett, azaz az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége (Recording Industry Association of America [RIAA]) által igazoltan több mint 10 millió példányt adtak el mindegyikből. Az RIAA által hitelesített értékesítési adatok alapján Brooks, akinek albumaiból eddig összesen több mint 148 millió kelt el, és aki pályafutása során már minden lehetséges zenei díjat elnyert, továbbra is az első számú szólóénekes az USA-ban. Garth New York-ban és Nashville-ben egyaránt bekerült a Dalszerző Hírességek Csarnokába, szerepel a Countryzene Hírességei Csarnokában, és a közelmúltban a Zenész Hírességek Csarnokába is beválasztották. Garth éppen most fejezte be "Garth Brooks World Tour with Trisha Yearwood" elnevezésű, három és fél éves világkörüli turnéját. A chicagói Allstate Arenában 11 teltházas show-val induló turné minden korábbi nézőszámrekordot megdöntött, lekörözve az eddig az első helyen álló Beatles-t, a Rolling Stones-t, illetve saját korábbi koncertsorozatait egyaránt. A turné keretében megrendezett koncertekre több mint 6,3 millió jegyet adtak el, melynek köszönhetően az eddigi legtöbb nézőt vonzó turnénak számít Észak-Amerikában és a legnagyobb amerikai turnénak világviszonylatban.

További információkért, illetve ha szeretne nyerni egy The Legacy Collection gyűjteményes albumot, kérjük, látogasson el a zynga.com/WordsWithGarth weboldalra. A kampányra vonatkozó legfrissebb hírekért kövesse a Words With Friends szójátékot a Facebookon, a Twitteren és az Instagramon: #WordsWithGarth

A Words With Friends iPhone-ra és iPadre letölthető az App Store-ból, illetve Androidos eszközökre a Google Play áruházból.

A szerkesztő megjegyzése = Kiegészítő sajtóanyagok és műsorrészletek: https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

Amit a Words With Friends szójátékról tudni kell…

A 2009-ben az interneten kiadott Words With Friends szójáték azóta olyan újabb platformokon is elérhető, mint például a Facebook Messenger, és megjelent rendkívül népszerű második része, a Words With Friends 2. A megjelenése óta eltelt évtizedben töretlen népszerűségnek örvendő szójáték sikerének alapja a gyorsaságot és találékonyságot igénylő játékmenet, amely során valódi, értékes kapcsolatok alakulnak ki a játékosok közt, és amely így a rajongók mindennapi életének szerves részévé válik.

Amit a Zynga-ról tudni kell…

A Zynga az interaktív szórakoztatási ágazat egyik globális vezető vállalata, mely küldetésének tekinti az emberek játékok révén való összekapcsolását. Ez idáig több mint egymilliárd ember játszott a Zynga franchise játékaival, köztük a következőkkel: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ és Zynga Poker™. A Zynga játékai több mint 150 országban érhetők el, és szerte a világon játszhatók közösségi oldalakon és mobileszközökön egyaránt. A 2007-ben alapított vállalat központja San Franciscóban található, és irodákat működtet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Indiában, Törökországban és Finnországban. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra (www.zynga.com) vagy kövesse a Zynga-t a Twitteren, a Facebookon és a LinkedInen.

*Nincs szükség vásárlásra, nem javítja az esélyeket. 18 éves és annál idősebb amerikai egyesült államokbeli lakosok. 2019. november 25. - 2019. december 8. A zynga.com/WordsWithGarth; weboldalon közölt hivatalos szabályok alapján; a nyerési esélyeket, díjakra vonatkozó információkat és korlátozásokat lásd ugyanott. Nem érvényes azokra az országokra nézve, ahol a helyi jogszabályok nem engedélyezik a részvételt. Szponzor: Zynga. (folyt.)

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.