AM Best Afirma Las Calificaciones Crediticias de RF&G Insurance Company Ltd

México, CDMX.--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR) de “bbb” de RF&G Insurance Company Ltd (RF&G) (Belice). La perspectiva para estas calificaciones es estable.

Las calificaciones de RF&G reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best categoriza como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

RF&G es la aseguradora líder del segmento de daños en Belice, con más del 50% de participación de mercado. La compañía es totalmente propiedad de su holding, G.A. Roe & Sons Limited (ROE), que opera como una empresa de finanzas, administración e inversiones. RF&G se estableció en Belice en 1964 y la operación de seguros se llamó Horncastle (British Honduras) Ltd. En 2005, ROE adquirió Regent Insurance y fusionó sus operaciones, lo que resultó en el cambio de nombre a RF&G Insurance en 2008. La cartera comercial de RF&G al cierre de 2018 estaba compuesta por incendios (57%), motores (22%), responsabilidad civil (17%), marinos (2%) y aviación, bonos y títulos (menos del 2%).

El balance de RF&G se considera muy fuerte, ya que la capitalización ajustada por riesgos refleja el apetito de riesgo conservador de la compañía respaldado por un programa de reaseguro adecuadamente establecido. Sin embargo, el volumen de su capital, su exposición bruta al riesgo catastrófico y la dependencia en el reaseguro limita la evaluación de la fortaleza del balance general por parte de AM Best. Además, AM Best considera que el ERM es apropiado dado su integral y apropiado sistema de riesgos considerando la baja complejidad de sus operaciones.

AM Best considera que el desempeño operativo de la compañía a diciembre de 2018 es adecuado, con mejoras en el costo medio de siniestralidad debido a ajustes en la suscripción y a la normalización de este mismo indicador en comparación con los años anteriores, cuando los siniestros relacionados con el clima en la cuenta de incendios provocaron un deterioro de este indicador. La compañía también experimentó un mejor desempeño a junio de 2019 en general, específicamente en su segmento de auto, generando resultados netos positivos. A pesar de que RF&G ha sido capaz de crecer y mantenerse como líder del mercado, el perfil comercial y el desempeño operativo están limitados por las escasas oportunidades de crecimiento en Belice. El equipo directivo ha podido mitigar este factor durante los últimos años centrándose en la calidad de suscripción, lo que a la vista de AM Best lleva a considerar el perfil de negocios como neutral.

Se podrían llevar a cabo acciones de calificación positivas en el mediano plazo, si RF&G es capaz de mantener su capitalización ajustada por riesgos al mismo tiempo que logre mitigar el impacto sobre su base de capital que surge de la exposición a riesgos catastróficos. Acciones negativas de calificación podrían tener lugar si la empresa presenta una menor capitalización ajustada por riesgo derivada de la volatilidad en sus resultados netos o por salidas de capital.

