Andersen Global首次在北馬其頓亮相

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與律師事務所Law Office Pepeljugoski簽署合作協定，此為Andersen Global首次在北馬其頓亮相，將繼續加強其在該地區不斷成長的業務。

所有者和管理合夥人Valentin Pepeljugoski於1999年創立該事務所，並網羅合夥人Aleksander Trajkovski和超過15名法律專業人士。Law Office Pepeljugoski在北馬其頓和科索沃共和國均有業務，是一家多專業律師事務所，專注於商法、商業法、智慧財產權、訴訟、海關法、合約法、金融法和稅法等領域。

Valentin表示：「我們的團隊致力於為客戶提供一流服務，協助我們成為執業領域的領導者。我們已經在該地區建立良好聲譽，我們希望據此加強我們的服務。與Andersen Global合作可為我們的客戶帶來全球性事務所的優勢和資源，同時擴大我們的跨境業務版圖。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Law Office Pepeljugoski在該地區提供更全面的業務版圖，將使我們如虎添翼。Valentin和他的團隊彰顯了我們對管理工作、無縫服務和獨立營運的熱情。所有在該地區與Andersen Global合作的律師事務所都致力於在客戶服務和透明度方面樹立標竿。這一共同的願景為在該地區建立牢固工作關係和發展卓越業務提供堅實的基礎。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有超過164個據點和5,000多名專業人員。

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