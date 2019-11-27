Andersen Global首次亮相北马其顿

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与律师事务所Law Office Pepeljugoski签署了一项合作协议，标志着Andersen Global首次亮相北马其顿，将继续加强其在该地区不断增长的业务。

所有者和管理合伙人Valentin Pepeljugoski于1999年创立该事务所，并网罗合伙人Aleksander Trajkovski和超过15名法律专业人士。Law Office Pepeljugoski在北马其顿和科索沃共和国均有业务，是一家多领域律师事务所，专注于商法、商业法、知识产权、诉讼、海关法、合同法、金融法和税法等领域。

Valentin表示：“我们的团队致力为客户提供一流服务，帮助我们成为实践领域的领军者。我们已经在该地区建立良好声誉，我们希望据此加强我们的服务。与Andersen Global合作为我们客户带来了全球性事务所的优势和资源，同时扩大了我们的跨境业务覆盖面。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Law Office Pepeljugoski在该地区提供更全面的覆盖，这对我们是另一重要补充。Valentin和他的团队彰显了我们对管理工作、无缝服务和独立运营的热情。所有在该地区与Andersen Global合作的律师事务所都致力在客户服务和透明度方面树立标杆。这一共同的愿景为在该地区建立牢固工作关系和发展卓越业务提供了坚实基础。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有超过164个分支机构和5,000多名专业人员。

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