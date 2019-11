TeleSign étend ses services mondiaux et lance de nouvelles solutions d’identité mobile en France par l’entremise de son partenariat avec Bouygues Telecom

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--TeleSign, un leader mondial de l’identité mobile, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec Bouygues Telecom. Ce partenariat permettra à Bouygues Telecom de protéger ses utilisateurs des activités de fraude en ligne telles que le piratage de compte (Account Takeover, ATO) via la fraude par permutation de carte SIM et par identité synthétique.

Le marché numérique européen a été témoin d’une innovation perturbatrice au cours des dernières années, alors que de plus en plus d’entreprises numériques ont commencé à déployer de nouveaux services B2C dans les domaines de la technologie financière, du style, des voyages, du commerce électronique, des jeux et des médias sociaux. Le taux de perturbation a également incité les opérateurs historiques (banques traditionnelles, compagnies d’assurance et entreprises similaires) de ces segments à modifier leurs modèles d’expérience utilisateur et à fournir de meilleurs services via des expériences mobile et Web.

Ce phénomène fait que l’on demande de plus en plus à ces entreprises de valider l’identité de l’utilisateur en ligne et de la protéger. Les parcours numériques des utilisateurs étant de plus en plus centrés autour d’un numéro de téléphone mobile, l’identité mobile devrait connaître une croissance importante sur ces marchés. S’il existe différents fournisseurs de confiance sur le marché qui peuvent aider à valider les identités des utilisateurs, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui constituent la source de confiance la plus spécifique lorsqu’il s’agit d’identité mobile.

« L’identité mobile représente une formidable opportunité pour les opérateurs de téléphonie mobile de jouer un rôle clé dans la perturbation numérique actuelle », a déclaré Ravish Patel, directeur de l’identité mobile chez TeleSign. « TeleSign collabore avec des opérateurs de téléphonie mobile, les guidant sur les principaux aspects des opportunités, des cas d’utilisation et des principes de confidentialité. »

TeleSign est un partenaire de confiance pour 21 des 25 principales propriétés web mondiales, leur permettant de communiquer efficacement et en toute sécurité avec des milliards de comptes d’utilisateurs finaux. TeleSign offre aux opérateurs de téléphonie mobile la possibilité d’accroître la sécurité de leurs abonnés et de leur clientèle.

« Garantir un haut niveau de sécurité et de confidentialité des données à leurs utilisateurs finaux a toujours été une préoccupation majeure des opérateurs de téléphonie mobile. L’identité mobile est une excellente occasion de bâtir sur ces bases. Grâce à ce partenariat, nous avons accès aux solutions les plus complètes du marché à ce jour, ainsi qu’à la sécurité que fournit TeleSign », a déclaré Alexandre Gavina, directeur du marketing B2B chez Bouygues Telecom. « Il est essentiel pour nous d’avoir un partenaire qui soit capable d’aider à anticiper et à atténuer les nouveaux vecteurs de menace afin de protéger nos utilisateurs finaux et de leur fournir le meilleur service possible. »

Pour plus d’informations sur la manière dont TeleSign peut soutenir les opérateurs de téléphonie mobile, rendez-vous sur https://info.telesign.com/Suppliers.html

À propos de TeleSign

TeleSign connecte et protège les expériences en ligne avec des solutions sophistiquées d’identité et d’engagement client. Grâce à des API offrant vérification des utilisateurs, connaissances basées sur les données, et communications, nous résolvons les problèmes uniques de nos clients en établissant un pont entre votre entreprise et le monde complexe des télécommunications mondiales. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.telesign.com et suivez-nous sur Twitter à @TeleSign.

À propos de Bouygues Telecom

En tant qu’opérateur de communications électroniques à services complets, Bouygues Telecom se distingue en fournissant à ses 20,8 millions de clients un accès quotidien à ce que les meilleures technologies ont à offrir. La très haute qualité de son réseau mobile 4G, qui couvre désormais 99 % de la population française, et de ses services fixes et en nuage offre aux clients des solutions simples leur permettant de profiter pleinement de leur vie numérique personnelle et professionnelle, où qu’ils se trouvent. www.bouyguestelecom.fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.