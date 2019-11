Pirelli collabora con o9 Solutions per costruire una piattaforma digitale di pianificazione aziendale integrata

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--o9 Solutions ha annunciato oggi che Pirelli, uno dei maggiori produttori di pneumatici al mondo, implementerà la piattaforma di prossima generazione di o9 affiancata dal partner strategico Accenture, per integrare la pianificazione della domanda, la pianificazione dell’offerta e la pianificazione aziendale integrata (IBP) nella sua filiera end-to-end.

Migliorare il rendimento della filiera attraverso tecnologie di prossima generazione è parte essenziale della strategia di digitalizzazione di Pirelli. Pirelli ha scelto o9 come partner nel suo iter di trasformazione digitale, perché o9 offre una piattaforma end-to-end integrata caratterizzata da tempi di realizzazione rapidi e flessibilità sul lungo termine per sostenerne le esigenze in evoluzione.

Pier Paolo Tamma, vicepresidente senior e direttore digitale di Pirelli, ha affermato “Abbiamo scelto o9 quale partner ideale per migliorare ulteriormente il modello aziendale esclusivo di Pirelli, sfruttando la sua tecnologia innovativa e basata sull’intelligenza artificiale, per simulare qualsiasi scenario di pianificazione fattibile e anticipare le decisioni strategiche”.

Parlando a nome di o9 Solutions, Chakri Gottemukkala, cofondatore e CEO, ha dichiarato “Pirelli è una società globale simbolo e con cui o9 è onorata di collaborare nel suo iter verso la creazione di un processo di pianificazione aziendale integrata che sia tanto innovativo e rivoluzionario, quanto i pneumatici che produce. Abbiamo fiducia in un sodalizio di lunga durata che consenta a Pirelli di aumentare il fatturato e ridurre i costi, il tutto migliorando il servizio clienti e la produttività degli addetti”.

L’implementazione della piattaforma o9 da parte di Pirelli le consentirà di usare i fattori della domanda interna ed esterna insieme a poderosi algoritmi di apprendimento macchina (M/L) per creare previsioni della domanda. Sul versante della pianificazione della domanda Pirelli userà la piattaforma o9 per generare modelli per ogni nodo della sua rete della domanda, creando un clone digitale della filiera. Nel generare modelli relativi a rete, funzionalità, tempi di esecuzione e altri parametri della fornitura, Pirelli sfrutterà le funzionalità di o9 Solutions per condurre analisi di situazioni ipotetiche ed assumere decisioni ottimizzando la redditività della sua pianificazione aziendale. Il quadro di riferimento IBP di o9 fornirà a Pirelli tutte le conoscenze necessarie per migliorare il processo decisionale e rispondere più rapidamente ai cambiamenti della domanda e dell’offerta.

“La piattaforma o9 Solutions giocherà un ruolo centrale nell’iniziativa IBP digitale di Pirelli”, ha detto Flavio Colombini, Direttore di Pianificazione integrale integrata, Pirelli. “La piattaforma o9 è ciò che cercavamo per sostenere la nostra pianificazione in funzione di tutti gli orizzonti temporali, strategico, MP, breve termine, il tutto su un’unica piattaforma integrata. L’integrazione tra funzioni, analisi di situazioni ipotetiche e risposte in tempo reale introdurrà un autentico approccio basato su valore nel processo di pianificazione di Pirelli”.

“o9 Solutions permetterà a Pirelli di eseguire la sua trasformazione digitale nel dominio della Pianificazione aziendale integrata”, ha aggiunto Luca Urban, Direttore globale di impresa e soluzioni core, Pirelli, “per sostenere il modello aziendale di Pirelli, sviluppando capacità come un clone digitale dell’intera rete della fornitura di Pirelli che ospita gli algoritmi d’intelligenza artificiale su misura di Pirelli usando R e Python, attivando la pianificazione collaborativa, l’ottimizzazione dell’allocazione di produzione e della redditività”.

INFORMAZIONI SU o9 Solutions, Inc.

o9 Solutions è la principale piattaforma basata su IA volta a promuovere la trasformazione digitale della pianificazione integrata e delle funzionalità operative. I clienti di o9 occupano diversi settori in tutta la filiera della vendita al dettaglio e della produzione. Promuovere la domanda, armonizzare domanda e offerta o gestire profitti e perdite, ogni processo diventa più rapido e intelligente con le soluzioni digitali basate sull’IA di o9. Aggregando innovazioni tecnologiche, come la modellazione d’impresa basata su grafici, l’analisi del big data, gli algoritmi avanzati per la pianificazione degli scenari, i portali collaborativi, le interfacce di facile impiego e la distribuzione basata su cloud, in un'unica piattaforma, o9 consente alle organizzazioni di usufruire di una fenomenale visibilità e comprensione che sono, al contempo, predittive che prescrittive. Con le soluzioni basate sull’IA di o9, il processo decisionale e operativo delle aziende è più rapido e intelligente.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.o9solutions.com.

INFORMAZIONI su Pirelli

Fondata a Milano nel 1872, Pirelli è un importante protagonista del settore pneumatici e l’unico operatore globale a concentrarsi unicamente al mercato dei consumatori di pneumatici per auto, motociclette e biciclette. Grazie a un caratteristico posizionamento nella fascia alta del mercato pneumatici, il Gruppo si staglia come marchio globale per la sua tecnologia innovativa, l’eccellenza della produzione per il segmento alto e la passione per un’innovazione che attinge fortemente dalle sue radici italiane.

Con 19 stabilimenti produttivi in 12 nazioni e una presenza commerciale in oltre 160, Pirelli conta oltre 31.000 addetti con un fatturato nel 2018 di circa 5,2 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.pirelli.com/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.