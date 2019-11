Andersen Global debuteert in Noord-Macedonië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global tekende een samenwerkingsovereenkomst met het juridisch adviesbureau, advocatenkantoor Pepeljugoski, wat het debuut markeert voor Andersen Global in Noord-Macedonië, terwijl de organisatie doorgaat met het versterken van haar groeiende aanwezigheid in de regio.

Eigenaar en managing partner Valentin Pepeljugoski richtte het bedrijf op in 1999 en breidde het uit met partner Aleksander Trajkovski en meer dan 15 juridisch professionals. Met een vertegenwoordiging in zowel Noord-Macedonië als Kosovo is advocatenkantoor Pepeljugoski een multidisciplinair advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht, handelsrecht, intellectuele eigendom, procesvoering, douanerecht, overeenkomstenrecht, financieel recht en belastingrecht.

“De toewijding van ons team om onze klanten de allerbeste service te verlenen heeft ons geholpen om leidend te worden op onze praktijkgebieden”, aldus Valentin. “Nu we regionaal een sterke reputatie hebben gevestigd, willen we ons dienstenaanbod versterken. De samenwerking met Andersen Global biedt onze klanten de voordelen en middelen van een groot wereldwijd bedrijf, terwijl we ons internationale bereik uitbreiden.”

“Advocatenkantoor Pepeljugoski is opnieuw een belangrijke toevoeging voor een uitgebreider bereik in de regio”, aldus Mark Vorsatz, Chairman van Andersen Global en CEO van Andersen. “Valentin en zijn team laten onze passie voor rentmeesterschap, consistentie en onafhankelijkheid zien. Alle juridisch adviesbureaus in de regio die samenwerken met Andersen Global delen onze toewijding om de lat voor dienstverlening aan klanten en voor transparantie hoger te leggen. Deze gemeenschappelijke visie biedt een stevige basis voor hechte werkrelaties en de ontwikkeling van een uitstekende praktijk in de regio.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch zelfstandige, onafhankelijke aangesloten bedrijven bestaande uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 5.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 164 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.