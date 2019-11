Andersen Global fait ses débuts en Macédoine du Nord

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global a signé un accord de collaboration avec le cabinet juridique Law Office Pepeljugoski, marquant les débuts d’Andersen Global en Macédoine du Nord, à l’heure où l’organisation poursuit le renforcement de sa présence dans la région.

Le propriétaire et associé directeur, Valentin Pepeljugoski, a fondé le cabinet en 1999 et l’a ensuite étendu à son associé Aleksander Trajkovski et à plus de quinze professionnels du droit. Avec une présence en Macédoine du Nord et en République du Kosovo, Law Office Pepeljugoski est un cabinet multidisciplinaire spécialisé en droit des affaires, droit commercial, droits de propriété intellectuelle, contentieux, droit douanier, droit contractuel, droit financier et droit fiscal.

« Le dévouement dont fait preuve notre équipe pour fournir à nos clients le meilleur service qui soit est ce qui nous a permis de devenir des chefs de file dans nos domaines de pratique », a déclaré M. Pepeljugoski. « Maintenant que nous avons acquis une solide réputation au niveau régional, nous souhaitons améliorer nos offres de services. En collaborant avec Andersen Global, nous allons apporter les avantages et les ressources d’une entreprise mondiale à nos clients, tout en élargissant notre portée transfrontalière. »

« Law Office Pepeljugoski représente un nouvel ajout important qui va nous permettre de bénéficier d’une couverture plus complète dans la région », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Valentin et son équipe partagent notre passion pour l’intendance, la fluidité et l’indépendance. Tous les cabinets juridiques qui collaborent avec Andersen Global dans la région partagent notre engagement à placer la barre très haut en matière de service client et de transparence. Cette vision commune fournit une base solide pour de bonnes relations de travail et le développement d’une pratique supérieure dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 164 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

