AECOM, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage du tunnel ferroviaire le plus long du monde

AECOM, la société leader mondial d'infrastructure, a remporté le contrat d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) afin de fournir assistance technique à la conception et à la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin, une composante-clé du corridor méditerranéen du réseau RTE-T.

L’ouvrage principal est le tunnel de base bitube de 57,5km qui sera le plus long tunnel ferroviaire jamais construit. Dans le cadre d’un Groupement d’Entreprises internationales, AECOM a été nommée AMO de TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), afin de soutenir l'exécution de la conception et de la construction des travaux génie civil, des systèmes ferroviaires et les mesures de protection environnementales pour la ligne ferroviaire à grande vitesse.

La réalisation de la ligne ferroviaire favorisera l’amélioration de la sécurité et la rapidité du transport des passagers voyageant entre l’Italie et la France ; elle promet également d’améliorer radicalement l’environnement alpin en transférant l’équivalent d’un million de camions de la route vers le rail*.

Javier Muñiz, Directeur Général Europe du Sud chez AECOM, a déclaré : « Le fait que nous avions été élus pour réaliser ce projet grandiose prouve la notoriété d’AECOM dans le secteur de l’ingénierie des tunnels et des chemins de fer, en plus d’illustrer la réussite de la collaboration à long terme entre les pays méditerranéens que sont l’Espagne, la France et l’Italie, et l’assistance globale des experts d’AECOM.

« En plus de notre expérience pluri-décennale en la réalisation de projets de génie civil innovants dans plusieurs pays et continents, AECOM se consacre comme pionnier d’une nouvelle vague de réseaux ferroviaires à grande vitesse sûrs et efficaces, qui rendent les communautés plus habitables, réduisent la congestion routière et prennent en considération l’impact du changement climatique global. »

Colin Wood, directeur des Capacités Opérationnelles en EMEA chez AECOM, a affirmé : « Grâce à notre réseau mondial d’expertise et notre expérience à travailler sur des projets complexes tels que celui-ci, AECOM est extrêmement bien positionné pour exécuter ce projet passionnant avec succès. »

« Cette ligne ferroviaire, en agissant comme voie de transport sûre et rapide qui réduit la pollution et protège l’environnement, transformera la manière dont les biens et personnes se déplacent entre la France et l’Italie, et mettra en place un héritage pour des générations à venir. »

À propos d’AECOM

AECOM est la société d'infrastructure leader mondial qui fournit des services professionnels à travers le cycle de vie du projet – de la planification, du design et de l'ingénierie à la gestion de la construction en passant par le consulting. Nous formons des partenariats avec nos clients du secteur public et du privé afin de résoudre leurs problèmes les plus complexes et de construire des ouvrages durables pour les générations à venir. Qu'il s'agisse de projets des secteurs comme les transports, les bâtiments, l'eau, les services gouvernementaux, l'énergie et l'environnement, nos équipes sont motivées par un objectif commun celui de construire un monde meilleur. AECOM, une entreprise Fortune 500, a enregistré des revenus d'environ 20,2 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2019. Voyez comment nous fournissons ce que les autres ne peuvent qu'imaginer au aecom.com et @AECOM.

En Espagne, AECOM emploie 450 professionnels et offre à ses clients des services multidisciplinaires et intégrés allant de la conceptualisation à la réalisation du projet. La société aide ainsi ses clients à maximiser le potentiel de développement en transformant des situations complexes en opportunités.

