Gunvor conclut un accord stratégique de commercialisation et de fourniture de gaz GNL avec Commonwealth LNG

HOUSTON, GENÈVE, SINGAPOUR et STAMFORD, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--Gunvor et Commonwealth LNG ont conclu un accord stratégique de commercialisation et de fourniture de gaz GNL dans le cadre du projet d’exportation de GNL de Commonwealth vers la paroisse de Cameron, en Louisiane. En vertu de cet accord, Gunvor aidera Commonwealth à obtenir des accords fermes d’acquisition de GNL et de fourniture de gaz correspondant à la pleine capacité de l’installation. En outre, Gunvor s’engagera à prélever jusqu’à 3 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL à partir des installations.

« Sur ce marché très concurrentiel, il est essentiel que les entreprises, en particulier celles qui poursuivent un projet entièrement nouveau de GNL, reconnaissent leurs compétences et leurs atouts essentiels », a déclaré Kalpesh Patel, coresponsable du négoce de GNL, chez Gunvor. « L’équipe d’ingénierie et d’approvisionnement de Commonwealth LNG est la meilleure de sa catégorie. Et maintenant, avec le soutien complet de l’équipe de commercialisation de GNL et de gaz américain, de Gunvor, Commonwealth LNG va pouvoir exceller non seulement en matière de maîtrise des coûts et d’exécution des projets, mais également dans la commercialisation de ses projets et la création de l’offre la moins chère qui soit sur la côte américaine du golfe du Mexique.

« Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat stratégique avec Gunvor, le négociant de GNL le plus actif du monde », a déclaré Paul Varello, président et chef de la direction de Commonwealth. « Nous sommes convaincus que les capacités considérables de Gunvor en matière de commercialisation de GNL et de présence globale sur le marché, conjuguées aux atouts de Commonwealth quant à l’ingénierie, la construction et l’exécution des projets, créent une combinaison dynamique qui à terme permet à Commonwealth de se différencier par rapport à tous les autres projets de GNL aux États-Unis, qui poursuivent actuellement une décision finale d’investissement. »

Commonwealth LNG prévoit de prendre une décision finale d’investissement au premier trimestre de 2021 et de procéder à ses premières livraisons de GNL au deuxième trimestre de 2024.

À propos de Commonwealth LNG

Commonwealth LNG est un projet de terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) représentant 8,4 MTPA, au niveau de la rivière Calcasieu sur la côte américaine du golfe du Mexique, près de Cameron, en Louisiane. L’équipe de Commonwealth s’engage à développer et à exploiter une installation de GNL, de classe mondiale en restant concentrée sans relâche sur la gestion des risques et la réduction des coûts en capital. Ceci est possible grâce à une approche entièrement modulaire de la conception et de la construction pour ses trains de liquéfaction et ses équipements auxiliaires, ainsi que pour ses réservoirs de stockage de GNL. Cette approche se traduit par une plateforme permettant la livraison concurrentielle de GNL vers tout marché, avec des conditions contractuelles plus souples. https://commonwealthlng.com/

À propos de Gunvor Group Ltd

En termes de chiffre d’affaires, Gunvor Group est l’une des plus grandes maisons indépendantes de négoce de matières premières, au monde, créant des solutions logistiques qui déplacent en toute sécurité et avec efficacité l’énergie physique, depuis son lieu d’extraction et de stockage jusqu’aux destinations où elle est le plus demandée. La Société est le principal négociant mondial indépendant de gaz naturel liquéfié (GNL). Avec des investissements stratégiques dans les infrastructures industrielles (raffineries, pipelines, stockage, terminaux, mines et opérations en amont), Gunvor génère davantage de valeur durable pour ses clients tout au long de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.GunvorGroup.com

