De regering van Ethiopië en Alibaba Group ondertekenen overeenkomsten om een eWTP Ethiopia Hub te vestigen

ADDIS ABABA, Ethiopië--(BUSINESS WIRE)--Vandaag waren Z. E. de Ethiopische premier Abiy Ahmed, Alibaba Group-oprichter Jack Ma en Alibaba Group Director en de voorzitter en CEO van Ant Financial Services Group, Eric Jing, getuige van de ondertekening van drie Memoranda van Overeenstemming (MvO) tussen de Ethiopische regering en Alibaba tot oprichting van een eWTP-hub in Ethiopië. De eWTP-hub (elektronisch wereldhandelsplatform) is bedoeld om grensoverschrijdende handel mogelijk te maken, slimme logistieke en afhandelingsdiensten te bieden, Ethiopische kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) te helpen om China en andere markten te bereiken en te voorzien in opleiding van talent.

Ethiopië wil een dynamische en groeiende digitale economie opbouwen die aanzienlijk bijdraagt aan de algemene economische groei in het land. eWTP is een door Alibaba geleid wereldwijd initiatief met meerdere belanghebbenden ter bevordering van een dialoog tussen publiek en privaat om een meer inclusieve wereldhandel te ondersteunen die technologie en beleidsinnovatie gebruikt om grotere kansen te bieden aan kmo's, vrouwen en jongeren. Ethiopië is het tweede land in Afrika dat een eWTP-hub opzet en dit nieuwe partnerschap bouwt voort op het succes van andere eWTP-partnerschappen in Azië (China en Maleisië), Europa (België) en Afrika (Rwanda) in de afgelopen twee jaar. Naarmate het aantal eWTP-hubs toeneemt, is de hoop dat de handel tussen de hubs zal toenemen, wat nieuwe kansen biedt voor hun handelaren in de wereldeconomie.

Z. E. minister van Innovatie en Technologie Getahun Mekuria stelde: “De ondertekening vandaag van de eWTP-hub in Ethiopië is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een digitale economie in Ethiopië. Deze verbintenis zal aanzienlijk bijdragen tot handelsbevordering en open markten voor kmo's, niet alleen in Ethiopië, maar in de wijdere regio. We kijken ernaar uit om samen te werken met Alibaba Group en CCCI om de doelstellingen van het platform te realiseren dat het potentieel heeft om de levens van velen te transformeren.”

"Het is een eer om samen te werken met de regering van Ethiopië om de eWTP Ethiopia Hub op te richten," aldus Eric Jing, Alibaba Group Director en voorzitter en CEO van Ant Financial Services Group. "We blijven de oprichting van een meer inclusieve, digitaal geactiveerde wereldeconomie ondersteunen, waarbij kleine bedrijven kunnen deelnemen aan de wereldhandel. We zien ernaar uit samen te werken met ondernemers en kmo's uit Ethiopië en andere Afrikaanse landen om de kansen te benutten die het digitale tijdperk biedt."

Het eerste belangrijke initiatief voor het eWTP-partnerschap in Ethiopië zal de ontwikkeling zijn van een multifunctionele digitale handelshub die dient als een toegangspoort voor Ethiopische producten naar China, een centrum voor grensoverschrijdende e-commerce en handel in Afrika, en een opleidingscentrum. China Commodities City International (CCCI) zal samenwerken met Alibaba bij de ontwikkeling van de eWTP-hub. De Alibaba Business School zal het gedeelte voor capaciteitsopbouw en opleiding van het partnerschap implementeren, dat bestaat uit een aantal programma's, waaronder gespecialiseerde programma's voor Ethiopische ondernemers, bedrijfsleiders en universitaire docenten.

De visie van eWTP is om nieuwe partnerschappen, technologie en beleid te ontwikkelen om meer inclusieve wereldhandel mogelijk te maken. Het eWTP-initiatief werd aanvaard als een belangrijke beleidsaanbeveling van de Business 20 (B20) en officieel opgenomen in het communiqué van de G20-leiders van 2016.

Over Alibaba Group

De missie van de Alibaba Group is het overal gemakkelijk te maken zaken te doen. Het bedrijf streeft ernaar vorm te geven aan de toekomstige infrastructuur van de handelswereld. In de visie van het bedrijf zullen klanten samenkomen, werken en wonen bij Alibaba, en blijft het bedrijf ten minste 102 jaar bestaan.

Over het ministerie van Innovatie en Technologie, Ethiopië

Het ministerie van Innovatie, geleid door Z. E. minister Getahun Mekuria, heeft als doel innovatie en een door technologie mogelijk gemaakt ecosysteem te bevorderen dat Ethiopië naar welvaart zal leiden.

