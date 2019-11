Il Governo etiope e il gruppo Alibaba siglano accordi per la creazione di un polo eWTP in Etiopia

ADDIS ABEBA, Etiopia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Abiy Ahmed, Primo ministro etiope, Jack Ma, fondatore del gruppo Alibaba, ed Eric Jing, direttore del gruppo Alibaba nonché presidente e CEO di Ant Financial Services Group, hanno presenziato alla firma di un memorandum d'intesa, tra il governo dell'Etiopia e Alibaba, incentrato sulla creazione di un polo eWTP (electronic World Trade Platform) nel paese del Corno d'Africa. Questo hub eWTP è mirato a promuovere il commercio transfrontaliero, a fornire servizi logistici e di fornitura intelligenti, ad aiutare le piccole e medie imprese (PMI) etiopi a debuttare sui mercati della Cina e di altri paesi e, infine, a formare nuovi talenti.

L'Etiopia mira a realizzare un'economia digitale dinamica e in crescita in grado di contribuire in modo significativo al progresso economico globale nel paese africano. eWTP è un'iniziativa internazionale guidata da Alibaba che interessa più soggetti e che promuove il dialogo pubblico-privato per supportare un commercio globale più inclusivo, che utilizza la tecnologia e l'innovazione politica per offrire maggiori opportunità a PMI, alle donne e ai giovani. L'Etiopia è il secondo paese del continente a creare un polo eWTP; questa nuova collaborazione si basa sul successo riscontrato da altri partenariati eWTP in Asia (Cina e Malesia), in Europa (Belgio) e in Africa (Ruanda) nel corso degli ultimi 2 anni. Si auspica che l'aumento del numero dei poli eWTP promuova il commercio tra questi hub, con nuove opportunità nell'economia globale per i commercianti che partecipano all'iniziativa.

Il Ministro per l'innovazione e la tecnologia, Getahun Mekuria, ha affermato: "La firma odierna per la creazione del polo eWTP in Etiopia rappresenta un passo importante nello sviluppo di un'economia digitale nel nostro paese. Questo impegno contribuirà notevolmente a promuovere il commercio e ad aprire mercati per le PMI, non solo in Etiopia, ma anche nella regione. Ci auguriamo di poter continuare a collaborare con il gruppo Alibaba e con CCCI per centrare gli obiettivi di questa piattaforma, potenzialmente in grado di trasformare la vita di molti".

"È un onore collaborare con il governo di questo paese per creare il polo eWTP etiope", ha dichiarato Eric Jing, direttore del gruppo Alibaba nonché presidente e CEO di Ant Financial Services Group. "Continueremo a promuovere la formazione di un'economia globale più inclusiva e basata sul digitale, in cui le piccole aziende possano partecipare al commercio mondiale. Puntiamo a lavorare con imprenditori e PMI dell'Etiopia, e di altre nazioni africane, per mettere a frutto le opportunità offerte dall'era digitale".

Le prime iniziative importanti per la partnership eWTP in Etiopia saranno lo sviluppo di un polo commerciale digitale multifunzione, che fungerà da porta di ingresso in Cina per i prodotti etiopi, di un centro per l'e-commerce transfrontaliero e gli interscambi all'interno dell'Africa e, infine, di un centro di formazione. Collaborerà con Alibaba allo sviluppo di questo polo eWTP l'ente China Commodities City International (CCCI), mentre la Alibaba Business School si occuperà della parte del partenariato relativa alla creazione e formazione di capacità tramite una serie di programmi, tra cui iniziative specifiche dirette a imprenditori, dirigenti d'azienda e docenti universitari etiopi.

Obiettivo dell'iniziativa eWTP è sviluppare nuove collaborazioni, tecnologie e politiche per un commercio globale più inclusivo. L'iniziativa eWTP è stata accettata come una delle raccomandazioni politiche di rilievo di Business 20 (B20) e inclusa ufficialmente nel comunicato emesso dai leader del 2016 G20 Summit nel 2016.

