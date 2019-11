Garth Brooks kontynuuje współpracę z twórcami gry „Words With Friends”, wydając specjalne płytki w stylu winylowym

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Spółka Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), światowy lider w zakresie interaktywnej rozrywki, ogłosiła dziś nową aktywność inspirowaną świętami w ramach bieżącej współpracy z Garthem Brooksem przy grze będącej wizytówką firmy, czyli „Words With Friends”. W okresie od dzisiaj do 8 grudnia fani gry „Words With Friends” będą mieli okazję do wzięcia udziału w specjalnym programie z nagrodami w grze oraz poza nią w ramach dwutygodniowego wydarzenia z udziałem Gartha Brooksa - legendy muzyki country i wieloletniego fana gry.

Z okazji zbliżającego się sezonu świątecznego, w którym obdarowujemy się prezentami, Brooks i twórcy gry „Words With Friends” wydają pierwszy wspólnie zaprojektowany zestaw płytek, pośród których można znaleźć płytę winylową. Reprezentując jego przebogatą w rekordy karierę i wydanie zestawu płyt z największymi hitami, winylowa płytka Gartha Brooksa zawiera jego legendarne logo z literą „g” widniejące na tle na klasycznej płyty winylowej. Udział w zabawie jest dostępny dla pełnoletnich fanów w USA, którzy wchodząc na stronę: zynga.com/WordsWithGarth do 8 grudnia 2019, mogą również wygrać nowo wydaną i entuzjastycznie przyjętą kolekcję hitów artysty pt. „The Legacy Collection”, która zawiera w zestawie 7 płyt winylowych.*

„Nawiązanie kontaktu z moimi fanami w trakcie trasy koncertowej dało mi dużo do myślenia - powiedział Brooks. -Poznanie szczegółów z życia tych ludzi pokazało mi, że tak naprawdę niewiele nas dzieli. Muzyka, sztuka, gry - te wszystkie rzeczy umożliwiają ludziom wspólne przeżycie niezwykłych emocji. Fakt, że mogę udostępnić innym fanom +Words With Friends+ - te świetnie wystylizowane płytki sprawia mi ogromną przyjemność”.

„Spotkanie z Garthem Brooksem to spełnienie marzeń każdego fana, a możliwość podjęcia z nim współpracy przy +Words With Friends+ - grze, która połączyła miliony graczy na całym świecie - była czymś po prostu wspaniałym” - powiedział Bernard Kim prezes działu publikacji Zynga. - Fani +Words With Friends+ uwielbiają Brooksa, a nasza platforma umożliwiła im interakcję z jedną z największych postaci muzyki country. Możliwość celebrowania okresu świątecznego z tak wielką gwiazdą ukazuje ogromny potencjał gry do budowania społeczności”.

Garth Brooks otrzymał niedawno po raz siódmy nagrodę CMA (stowarzyszenie muzyki country) w kategorii artysta roku, czego wcześniej nie udało się dokonać żadnemu artyście. Jest on również pierwszym w historii artystą, któremu przyznano siedem diamentowych nagród RIAA (zrzeszenia amerykańskich wydawców muzyki) - każda z nich za sprzedaż ponad 10 milionów egzemplarzy albumu, a muzyk utrzymuje się na pierwszym miejscu pod względem sprzedaży pośród artystów solowych certyfikowanych przez RIAA dzięki sprzedaży ponad 148 milionów albumów. Zdobył wszystkie najważniejsze nagrody w przemyśle nagraniowym. Nazwisko Brooksa zostało uroczyście wprowadzone do International Songwriters Hall of Fame (międzynarodowego panteonu autorów tekstów piosenek) w Nowym Jorku, Nashville Songwriters Hall of Fame (panteonu autorów tekstów piosenek w Nashville), Country Music Hall of Fame (panteonu gwiazd muzyki country), a w ostatnim czasie - Musicians Hall of Fame (panteonu muzyków). Artysta niedawno zakończył trzyipółletnią trasę koncertową Garth Brooks World Tour z Trishą Yearwood. Począwszy od 11 występów na Allstate Arena w Chicago, na które wyprzedano wszystkie bilety, tournee pobiło rekordy należące wcześniej do takich gwiazd jak The Beatles, The Rolling Stones oraz do samego Gartha Brooksa. Na występy w ramach tournee sprzedano ponad 6,3 miliona biletów, dzięki czemu stało się ono największą trasą koncertową w historii Ameryki Północnej oraz największym na świecie amerykańskim tournee.

Aby dowiedzieć się więcej i wziąć udział w konkursie w celu wygrania zestawu płyt The Legacy Collection, należy wejść na stronę zynga.com/WordsWithGarth. Aby być na bieżąco z kampanią, śledź profile poświęcone grze na Facebooku, Twitterze i Instagramie - #WordsWithGarth.

Grę Words With Friends można pobrać ze sklepu App Store na iPhona i iPada, a także z Google Play dla urządzeń z systemem Android.

Nota redakcyjna: Dodatkowe materiały promocyjne i kanały transmisyjne: https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14.

Gra Words With Friends

Od swojej premiery w sieci w 2009 roku gra „Words with Friends” podbija kolejne platformy takie jak Facebook Messenger i doczekała się swojej kontynuacji – „Words With Friends 2”. Niezmienne od dziesięciu lat powodzenie gra zawdzięcza tworzącym się między graczami więziom za pośrednictwem tej szybkiej i pomysłowej gry słów, która stała się ważnym elementem życia dla jej fanów.

Zynga

Zynga jest światowym liderem w dziedzinie interaktywnej rozrywki, którego misją jest zbliżanie do siebie ludzi z całego świata za pośrednictwem gier. Już ponad miliard osób miało bezpośrednią styczność z takimi tytułami tej firmy jak „CSR Racing”™, „Empires & Puzzles”™, „Merge Dragons!”™, „Words With Friends”™ i „Zynga Poker”™. Gry Zynga dostępne są w ponad 150 krajach świata na wielu platformach społecznościowych i urządzeniach mobilnych. Powstała w 2007 r. spółka ma siedzibę główną w San Francisco i biura w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Indiach, Turcji i Finlandii. Więcej informacji na stronie www.zynga.com lub na profilach Zynga na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

*Nie ma konieczności zakupu; nie zwiększa to szans na wygraną. Dla osób pełnoletnich mieszkających w USA. 25.11.2019-8.12.2019 czasu pacyficznego (PT). Z zastrzeżeniem warunków wyszczególnionych na stronie zynga.com/WordsWithGarth; zob. szanse wygranej, informacje o nagrodach i ograniczenia. Oferta nie jest ważna w jurysdykcjach, w których prawo tego zabrania. Sponsor: Zynga.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.