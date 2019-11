Getting to Know ALK+ NSCLC

CAMBRIDGE, Mass. & OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK) heeft vandaag bijgewerkte gegevens bekendgemaakt van de Fase 3 ALTA-1L-studie, die ALUNBRIG versus Crizotinib evalueerde bij volwassenen met geavanceerde anaplastische lymfoom kinase-positieve (ALK +) niet-kleincellige longkanker (NSCLC) die geen eerdere ALK-remmer hadden gekregen. Resultaten tonen aan dat na meer dan twee jaar follow-up ALUNBRIG het risico op ziekteprogressie of overlijden met 76% verminderde (hazard ratio [HR] = 0,24, 95% BI: 0,12-0,45) zoals beoordeeld door onderzoekers bij nieuw gediagnosticeerde patiënten bij wie de ziekte zich naar de hersenen had verspreid op het moment van inschrijving. ALUNBRIG demonstreerde ook een reductie van 57% (HR = 0,43, 95% BI: 0,31-0,61) in het risico op ziekteprogressie of overlijden bij alle patiënten. Deze gegevens worden gepresenteerd tijdens de Presidentiële Sessie op het Asia Congress in ESA, European Society for Medical Oncology (2019) op zaterdag 23 november in Singapore.

