吉列將贊助EA SPORTS FIFA 20全球系列賽

波士頓和加州紅木市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的男士理容產品專家吉列(Gillette, NYSE: PG)和美國藝電公司(Electronic Arts Inc., NASDAQ: EA)今天公佈EA SPORTS™ FIFA 20全球系列賽的贊助事宜。吉列的贊助將透過足球和電子競技來加強品牌與年輕受眾之間的互動，建立更加密切的關係。

吉列將透過Twitch和YouTube“Precision Play of the Day, Presented by Gillette”嵌入式播送片段、串流廣告、直播宣傳和即將在本賽季稍後推出的獨一無二品牌內容，啟動EA SPORTS FIFA 20全球系列賽的贊助工作。從今天一直到11月24日（週日），EA FUT冠軍杯第二階段將在羅馬尼亞布加勒斯特展開，為活動揭開序幕。吉列還將是6月26日EA SPORTS FIFA 20全球系列賽Xbox季後賽的協辦贊助商。

寶僑/吉列全球理容業務執行長Gary Coombe表示：「EA SPORTS FIFA 20全球系列賽是非常強大的電競平臺，吉列在足球、體育和電競領域有著悠久的歷史傳承，EA SPORTS FIFA 20全球系列賽加入此一陣容真是莫大的榮幸。我們期待有條不紊地推進本賽季的工作，並與EA SPORTS世界一流的電玩遊戲發行團隊合作，與他們的粉絲以及吉列全新一代的消費者積極互動。」

FIFA競技遊戲專員Brent Koning表示：「吉列這個品牌往往與世界一些最大的運動賽事連結在一起。吉列等品牌對EA SPORTS FIFA 20全球系列賽的贊助印證了這項電競賽事的全球影響力。」

EA SPORTS FIFA 20全球系列賽*是為期九個月的競技性遊戲錦標賽，由美國藝電和FIFA主辦，獎金總額超過300萬美元。該賽事擁有包容的比賽結構，幾乎所有符合條件的選手*都有機會成為通往2020年FIFA電競世界盃(FIFA eWorld Cup™)舞臺的超級明星。

欲知更多資訊，請瀏覽吉列官方網站和社群媒體頁面，包括Twitter和Facebook。

*有條件限制。請參見官方規則瞭解詳情。最終條款和結構可能變更。

關於吉列

超過115年來，吉列始終以精密的科技和無可匹敵的產品性能，為全世界8億多消費者創造更美好的生活。從刮鬍美體，到護膚抑汗，吉列提供種類繁多的產品，包括刮鬍刀、刮鬍凝膠（凝膠、泡沫和乳霜）、護膚產品、刮鬍後產品、止汗產品、防臭產品和沐浴產品。如欲查閱有關吉列的更多資訊和最新新聞，請造訪www.gillette.com。如欲瞭解我們的各種精選產品，請造訪www.gillette.com。請在Twitter、Facebook和Instagram上關注吉列。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質一流品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪 http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

關於美國藝電

美國藝電(NASDAQ: EA)是全球數位互動娛樂的領導者。公司為聯網遊戲機、行動裝置和個人電腦開發和提供遊戲、內容及線上服務。

2019會計年度，EA的GAAP淨營收為49.5億美元。EA總部位於加州紅木市，憑藉一系列廣受好評的優質品牌而享譽全球，例如EA SPORTS™ FIFA、Battlefield™、Apex Legends™、The Sims™、Madden NFL、Need for Speed™、Titanfall™和Plants vs. Zombies™。有關EA的更多資訊，請造訪www.ea.com/news。

EA SPORTS、Battlefield、Apex Legends、The Sims、Need for Speed、Titanfall和Plants vs. Zombies是美國藝電公司的商標。©FIFA和FIFA的官方授權產品標誌為FIFA的版權和/或商標。保留所有權利。依據美國藝電公司授權生產。John Madden和NFL是其各自擁有者的財產，經許可使用。

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