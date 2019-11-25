吉列将赞助EA SPORTS FIFA 20全球系列赛

波士顿和加州红木城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的男士理容产品专家吉列(Gillette, NYSE: PG)和美国艺电公司(Electronic Arts Inc., NASDAQ: EA)今天公布了EA SPORTS™ FIFA 20全球系列赛的赞助事宜。借助此次赞助，吉列将以足球和电子竞技加强品牌与年轻受众之间的互动，建立更加紧密的关系。

吉列将通过Twitch和YouTube“Precision Play of the Day, Presented by Gillette”嵌入式播送栏目、流媒体广告、直播宣传和即将在本赛季稍后推出的独一无二的品牌内容启动EA SPORTS FIFA 20全球系列赛的赞助工作。从今天一直到11月24日（周日），EA FUT冠军杯第二阶段将在罗马尼亚布加勒斯特打响，为活动拉开序幕。吉列还将作为6月26日EA SPORTS FIFA 20全球系列赛Xbox季后赛的协办赞助商。

宝洁/吉列全球理容业务首席执行官Gary Coombe表示：“EA SPORTS FIFA 20全球系列赛是一个非常强大的电竞平台，吉列在足球、体育和电竞领域有着悠久的历史传承，有了EA SPORTS FIFA 20全球系列赛锦上添花，真是莫大的荣幸。我们期待着有条不紊地推进本赛季的工作，并与EA SPORTS世界一流的视频游戏发行团队合作，与他们的粉丝以及吉列全新一代的消费者积极互动。”

FIFA竞技游戏专员Brent Koning表示：“吉列这个品牌往往与世界一些最大的运动赛事联系在一起。吉列等品牌对EA SPORTS FIFA 20全球系列赛的赞助印证了这项电竞赛事的全球影响力。”

EA SPORTS FIFA 20全球系列赛*是一项为期九个月的竞技性游戏锦标赛，由美国艺电和FIFA主办，奖金总额超过300万美元。该赛事拥有包容的比赛结构，几乎所有符合条件的选手*都有机会成为通往2020年FIFA电竞世界杯(FIFA eWorld Cup™)舞台的超级明星。

欲知更多信息，请访问吉列官方网站和社交媒体页面，包括Twitter和Facebook。

*具有条件限制。请参见官方规则了解详情。最终条款和结构可能发生变更。

关于吉列

超过115年来，吉列始终以精密的技术和无可匹敌的产品性能，为全世界8亿多消费者创造更加美好的生活。从剃须美体，到护肤抑汗，吉列提供种类繁多的产品，包括剃须刀、剃须啫喱（啫喱、泡沫和乳霜）、护肤产品、须后产品、止汗产品、防臭产品和沐浴产品。如需查阅有关吉列的更多信息和最新新闻，请访问www.gillette.com。如需了解我们的各种精选产品，请访问www.gillette.com。请通过Twitter、Facebook和Instagram关注吉列。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问 http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

关于美国艺电

美国艺电(NASDAQ: EA)是全球数字互动娱乐的领导者。公司面向联网游戏机、移动设备和个人电脑开发和提供游戏、内容及在线服务。

2019会计年度，EA实现GAAP净营收49.5亿美元。EA总部位于加州红木城，凭借一系列广受好评的优质品牌而享誉全球，例如EA SPORTS™ FIFA、Battlefield™、Apex Legends™、The Sims™、Madden NFL、Need for Speed™、Titanfall™和Plants vs. Zombies™。有关EA的更多信息，请访问www.ea.com/news。

EA SPORTS、Battlefield、Apex Legends、The Sims、Need for Speed、Titanfall和Plants vs. Zombies是美国艺电公司的商标。©FIFA和FIFA的官方授权产品标识为FIFA的版权和/或商标。保留所有权利。依据美国艺电公司授权生产。John Madden和NFL是其各自拥有者的财产，经许可使用。

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