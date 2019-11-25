DXC Technology预测2020年五大技术趋势有望改变工作的未来

弗吉尼亚州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为年度预测的一部分，DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣布， 从2020年开始，五大技术趋势可能改变工作的未来。人工智能(AI)和机器学习(ML)等新兴技术的迅速采用，再加上可信数据生态系统、强大的互联团队和技术传播领导者，有望提高整个企业的员工效率、生产力和增长水平。

DXC高级副总裁兼首席技术官Dan Hushon表示：“提高生产率的概念将迫使企业重新考虑其整个企业技术体系的技术决策和投资，这反过来将推动企业的领导和组织方式，以及做出明智决策和吸引员工与客户的方式发生巨大变化。

“技术传播领导者将定义AI与人之间的新交互方式，以创建高绩效团队和制定可以释放组织全部潜力的数字战略，从而安全可靠地实现应用程序的现代化，优化数据架构和将工作负载移至云中，以产生新的和更好的业务成果。”

Hushon指出了2020年及以后的未来工作的五种技术驱动趋势：

1. 人工智能重塑专业服务

AI和ML在商业中的广泛使用将使对数据和专家服务的获取变得民主化，为法律、会计、医疗保健和教育等行业带来根本性改变。AI将以低成本智能代理将自定义和个性化服务扩展到广泛的客户群。此外，AI也有益于专业人士的决策，因为它可以提供新的见解，应对信息过载，并减少人为错误。

Hushon指出，尽管AI和ML能使专业服务民主化，但组织在使用由AI驱动的越来越复杂的决策支持系统时应保持警惕，以防止关键技能流失的可能。

Hushon表示：“随着这些决策支持系统变得越来越复杂，企业需要在组织中持续发展其关键技能。此外，企业还应通过人员培训来快速发现和纠正AI的不当偏见或不安全行为，以防止意外后果。总体而言，AI将揭示隐藏在系统中的情报，增强消费者的能力和补充专业知识。”

2. 设计思想从IT服务于人转变为IT服务于机器

系统设计的思想正在发生转变，因为越来越多的IT服务是为了机器对机器的交互而构建，而且处理地点越来越靠近数据所在地。这将进一步扩展“黑客帝国”——超越云的无处不在的智能IT基础架构，其中包括边缘计算、物联网(IoT)平台、机器智能、增强现实/虚拟现实等等。它将引领新的设计选项和转型架构，并促使公司更加积极地追求IT现代化。

Hushon补充道：“能够在纳秒级的时间内做出决策的微处理器、流和批处理架构以及转移到网络边缘（数据所在处）的分析——所有这些将使企业能够以更高的成本效益做出数据驱动的、更好、更快的决策。”

3. 数据在生态系统中的价值得到提升

企业正在生态系统中汇集数据，以实现既有利于个人又有利于企业的结果。数据生态系统将采用信任机制来验证个人的共享权和企业的使用权，而得以蓬勃发展。例如，自我主权身份标准和与贸易伙伴之间基于区块链的同意，正在帮助促进负责任的数据共享和推动数据交换的快速增长。

Hushon解释说：“随着这些功能更加普及，制造商、服务提供商和消费者将更愿意在交换和生态系统中共享数据。另一方面，首席执行官们也将寻求辨别和追求以生态系统为中心的业务模式，以及部署了可信和合规数据共享实践的交易伙伴。”

4. 团队才是高绩效创造者，而不是明星

到2020年，公司将认识到发挥其全部潜力需要发展和培育由多维个人组成的高效、互联的团队网络，而非由单个明星组成的孤立团体。

企业将进行重组以扩大整个组织内的团队联系。从明星个人到高绩效团队的转变将需要新的人才招募和发展策略。

Hushon表示：“企业将更加重视沟通、适应性和决策赋能；商业和技术专长的双重深度；以及可以提高生产力和学习能力的协作工具。”

5. 新一批精通技术的领导者将加快业务转型

随着技术驱动型市场的激增，以及新领导人倡导可提高企业速度、敏捷性、生产力和创新优势的技术，企业领导层的转变将在2020年加速。

Hushon总结道：“新兴技术传播者将在首席官层面制定数字战略。同时，他们将在智能产品、并购、知识产权开发和学习计划方面率先采取重大计划，以加快实现业务转型、价值和成果。”

资源：

DXC首席技术官Dan Hushon提出2020年重塑工作未来之五大技术趋势的文章和视频

DXC的2020年五大技术趋势THRIVE文章

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