DXC Technology預測2020年五大科技趨勢可望改變工作的未來

維吉尼亞州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣佈， 從2020年開始，五大科技趨勢可能改變工作的未來，此為其年度預測的一部分。人工智慧(AI)和機器學習(ML)等新興科技的迅速採用，再加上可信資料生態系統、強大的互聯團隊和科技傳播領導者，可望提高整個企業的員工效率、生產力和成長幅度。

DXC資深副總裁兼科技長Dan Hushon表示：「提高生產力的概念將迫使企業重新考慮整個企業科技體系的科技決策和投資，這反過來將推動企業的領導和組織方式，以及做出明智決策和吸引員工與客戶的方式發生巨大變化。

「科技傳播領導者將定義AI與人之間的新對話模式，以創建高績效團隊和制定可以釋放組織全部潛力的數位策略，從而安全可靠地將應用程式現代化，將資料架構最佳化和將工作負載移至雲端，以產生新的和更好的業務成果。」

Hushon指出2020年及以後的未來工作的五大科技驅動趨勢：

1. 人工智慧重塑專業服務

AI和ML在商業中的廣泛使用，將使得對資料和專家服務的獲取變得大眾化，徹底改變法律、會計、醫療保健和教育等行業。AI將透過低成本智慧型代理人，將客製化和個人化服務延伸到廣泛的客戶群。此外，AI也有益於專業人士的決策，因為它可以提供新的見解，管理資訊超載，並減少人為錯誤。

Hushon指出，儘管AI和ML能使專業服務大眾化，但組織在使用由AI驅動且越來越複雜的決策支援系統時應保持警惕，以防止關鍵技能可能流失。

Hushon表示：「隨著這些決策支援系統變得越來越複雜，企業需要在組織中持續建立關鍵技能。此外，企業還應培訓人員以快速偵測和糾正AI的不當偏見或不安全行為，以防止意外後果。整體而言，AI將揭示隱藏在系統中的情報，強化消費者的能力和補強專業知識。」

2. 設計思考從IT為人類服務轉變為IT為機器服務

系統設計的思考正在發生轉變，因為越來越多的IT服務是為了機器對機器的互動而建構，而且處理地點越來越靠近資料所在地。這將進一步擴大 “The Matrix” ——超越雲端、無處不在的智慧IT基礎架構，其中包括邊緣運算、物聯網(IoT)平臺、機器智慧、擴增實境/虛擬實境等等。它將引領新的設計選項和轉型架構，並促使公司更加積極地追求IT現代化。

Hushon補充道：「能夠在奈秒級的時間內做出決策的微處理器、串流和批次處理架構以及轉移到網路邊緣（資料所在處）的分析——所有這些將使企業能夠以更高的成本效益做出更好、更快的資料驅動型決策。」

3. 資料在生態系統中的價值升高

企業正在生態系統中彙集資料，以獲致既有利於個人又有利於企業的結果。資料生態系統將採用信任機制來驗證個人的共享權和企業的使用權，而得以蓬勃發展。例如，自我主權身份標準和與交易夥伴之間以區塊鏈為基礎的同意，有助於促進負責任的資料共享和推動資料交換的快速成長。

Hushon解釋說：「隨著這些功能更加普及，製造商、服務提供者和消費者將更願意交換和在生態系統中共享資料。另一方面，執行長們也將尋求辨別和追求以生態系統為中心的業務模式，以及部署了可信和符合法規的資料共享作業方式的交易夥伴。」

4. 團隊才是高績效創造者，而不是巨星

到2020年，公司將體認到發揮其全部潛力需要規劃和培育由多元個人組成的高績效、互聯的團隊網路，而非由單一巨星組成的孤立團體。

企業將進行重整以擴大整個組織內的團隊聯繫。從巨星級個人到高績效團隊的轉變，將需要新的人才招募和培育策略。

Hushon表示：「企業將更加重視溝通、適應性和決策賦能；商業和科技專長的雙重深度；以及可以提高生產力和學習能力的合作工具。」

5. 新一批精通科技的領導人將加快業務轉型

隨著科技驅動型市場的激增，以及新領導人宣導可提高企業速度、敏捷性、生產力和創新優勢的科技，企業領導層的轉變將在2020年加速。

Hushon總結道：「新興科技傳播者將在企業首長層級制定數位策略。同時，他們將在智慧產品、購併、智慧財產權開發和學習計畫方面率先採取重大計畫，以促進業務轉型、價值和成果。」

資源：

DXC科技長Dan Hushon提出2020年重塑工作未來之五大科技趨勢的文章和短片

DXC的2020年五大科技趨勢THRIVE 專文

在@DanHushon關注Dan Hushon，以進一步瞭解塑造工作未來的科技趨勢

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