葛斯·布魯克斯重返《Words With Friends》，為粉絲帶來特別訂製的黑膠唱片棋子

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球互動娛樂領導者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣佈，在其目前與葛斯·布魯克斯(Garth Brooks)的長期合作中，為旗艦手遊《Words With Friends》推出新的假日主題活動。從今天起直到12月8日，在為期兩週的活動期間，遊戲玩家們將能夠在遊戲內外獲得鄉村歌手、藝人，也是《Words With Friends》長期玩家葛斯·布魯克斯帶來的特別驚喜。

為了慶祝接踵而至的假日和這個感恩季，葛斯和《Words With Friends》將帶來首次合作設計的棋子，其中包含黑膠唱片元素。葛斯的黑膠唱片棋子設計在經典黑膠唱片圖案上標有葛斯標誌性的“g”符號，以此紀念他輝煌的歌唱生涯，以及慶祝其發行囊括整個歌唱生涯中多首金曲的唱片合輯。美國年滿18歲的歌迷玩家們還可在2019年12月8日及之前造訪zynga.com/WordsWithGarth，贏取甫發行且好評不斷的7碟裝黑膠唱片合輯《The Legacy Collection》*。

布魯克斯表示：「在巡演中與我的歌迷交流互動，真的是震撼人心的體驗。你會瞭解到這些人是如何度過生命中的一天，你會發現我們並非真的完全沒有共同點。音樂、藝術、遊戲——它們將人們聚集到一起，共同追求美妙的體驗。我也是《Words With Friends》的忠實玩家，能夠為他們帶來這種酷炫的棋子設計，這是多麼棒的一件事——這真的讓我非常開心。」

Zynga發行總裁Bernard Kim表示：「和葛斯·布魯克斯見面是每一位歌迷最大的夢想，《Words With Friends》已經讓全世界數百萬人結合在一起，與葛斯就這款遊戲進行合作是非常了不起的。《Words With Friends》的玩家也熱愛葛斯，而我們的平臺讓他們有機會拉近與這位最知名鄉村音樂偶像之間的距離。和葛斯一起歡慶這個假日季也印證了這款遊戲的凝聚力。」

葛斯·布魯克斯剛剛在全美鄉村音樂協會(CMA)大獎中第七次榮獲「年度最佳藝人」獎，這在藝人中當屬首次。他也是迄今為止第一位有七張唱片經美國唱片業協會(RIAA)認定銷售量均超過1000萬張並因此榮獲七次「鑽石獎」的藝人，他也是憑藉超過1.48億張的唱片銷售量而被RIAA認定為美國迄今為止最暢銷的獨唱藝人。他橫掃唱片業每一項藝人大獎。葛斯曾入選紐約國際創作人名人堂(International Songwriters Hall of Fame)、納什維爾創作人名人堂(Nashville Songwriters Hall of Fame)、鄉村音樂名人堂(Country Music Hall of Fame)，以及最近的音樂人名人堂(Musicians Hall of Fame)。葛斯剛剛完成他和崔夏宜爾伍(Trisha Yearwood)為期三年半的葛斯·布魯克斯世界巡演。這次巡演首先在芝加哥Allstate Arena舉行了11場演出，場場爆滿，並打破了之前由披頭四(The Beatles)、滾石樂團(The Rolling Stones)等藝人，甚至是葛斯·布魯克斯自己創下的紀錄。巡演售出630多萬張票，成為迄今為止北美最大的巡演，也是全世界最大的美國巡演。

如欲瞭解更多詳情並贏取《The Legacy Collection》，請造訪zynga.com/WordsWithGarth。如欲瞭解本次活動的最新資訊，請在Facebook、Twitter和Instagram上關注《Words With Friends》。#WordsWithGarth

《Words With Friends》可在蘋果應用商店（iPhone和iPad）和Google Play（Android裝置）下載。

編者註 = 配套資源和廣播片段：https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

關於《Words With Friends》

《Words With Friends》於2009年在網路上推出，已經擴展至Facebook Messenger等新平臺，並推出熱門續作《Words With Friends 2》。十年來，這款遊戲大獲成功，玩家們運用智慧快速完成填字比賽，並因此而連結在一起，它已經成為粉絲生活中不可或缺的一部分。

關於Zynga

Zynga是互動娛樂領域的全球領導者，其使命是透過遊戲連接世界。迄今為止，已有超過10億人玩過Zynga的遊戲，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的遊戲在150多個國家提供，可在全球的社群平臺和行動裝置上暢玩。公司成立於2007年，總部位於舊金山，在美國、加拿大、英國、愛爾蘭、印度、土耳其和芬蘭設有工作室。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.zynga.com或在Twitter、Facebook和LinkedIn上關注Zynga。

*無須購買；不會增加機率。年滿18歲的美國居民。太平洋時間2019年11月25日-12月8日。取決於zynga.com/WordsWithGarth上的官方規定；請參閱機率、獎品詳情和限制。禁止地區無效。贊助商：Zynga。

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