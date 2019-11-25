加斯·布鲁克斯重返《Words With Friends》，为粉丝带来特别定制的黑胶唱片棋子

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球互动娱乐领导者Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA)今天宣布，在其目前与加斯·布鲁克斯(Garth Brooks)的合作中，为旗舰手游《Words With Friends》推出新的假日主题活动。从今天起直到12月8日，在为期两周的活动期间，游戏玩家们将能够在游戏内外获得乡村歌手、艺人，也是《Words With Friends》长期以来的玩家加斯·布鲁克斯带来的特别惊喜。

为了庆祝接踵而至的假日和这个感恩季，加斯和《Words With Friends》将带来首次合作设计的包含黑胶唱片元素的棋子。加斯的黑胶唱片棋子设计在经典黑胶唱片图案上标有加斯标志性的“g”符号，以此纪念他辉煌的歌唱生涯，以及庆祝其发行囊括整个歌唱生涯中多首金曲的唱片合辑。美国年满18岁的歌迷玩家们还可在2019年12月8日及之前登录zynga.com/WordsWithGarth，赢取一份刚刚发行、好评不断的7碟装黑胶唱片合辑《The Legacy Collection》*。

布鲁克斯表示：“在巡演中与我的歌迷交流互动，真的是一种震撼人心的体验。你会了解到这些人是如何度过生命中的一天，你会发现我们并非真的完全没有共同点。音乐、艺术、游戏——它们将人们聚集到一起，共同追求一种美妙的体验。我也是《Words With Friends》的忠实玩家，能够为他们带来这种酷炫的棋子设计，这是多么棒的一件事啊——这真的让我非常开心。”

Zynga发行总裁Bernard Kim表示：“和加斯·布鲁克斯见面是每一位歌迷最大的梦想，《Words With Friends》已经让全世界数百万人走到了一起，与加斯就这款游戏进行合作是非常了不起的。《Words With Friends》的玩家也热爱加斯，而我们的平台让他们有机会拉近与这位最知名的乡村音乐偶像之间的距离。和加斯一起欢庆这个假日季也印证了这款游戏的凝聚力。”

加斯·布鲁克斯刚刚在全美乡村音乐协会(CMA)大奖中第七次荣获“年度最佳艺人”奖，这在艺人中当属首次。他也是迄今为止第一位有七张唱片经美国唱片业协会(RIAA)认定销量均超过1000万张并因此荣获七次“钻石奖”的艺人，此外还凭借超过1.48亿的唱片销量被RIAA认定为美国迄今为止最畅销独唱艺人。他横扫唱片业每一项艺人大奖。加斯曾入选纽约国际创作人名人堂(International Songwriters Hall of Fame)、纳什维尔创作人名人堂(Nashville Songwriters Hall of Fame)、乡村音乐名人堂(Country Music Hall of Fame)，以及最近的音乐人名人堂(Musicians Hall of Fame)。加斯刚刚完成了他和特丽莎·耶尔伍德(Trisha Yearwood)为期三年半的加斯·布鲁克斯世界巡演。这次巡演首先在芝加哥Allstate Arena举行了11场演出，场场爆满，并打破了之前甲壳虫乐队(The Beatles)、滚石乐队(The Rolling Stones)等艺人，甚至是加斯·布鲁克斯自己创下的纪录。巡演售出630多万张票，成为迄今为止北美最大的巡演，也是全世界最大的美国巡演。

如欲了解更多详情并赢取《The Legacy Collection》，请访问zynga.com/WordsWithGarth。如需了解本次活动的最新信息，请在Facebook、Twitter和Instagram上关注《Words With Friends》。#WordsWithGarth

《Words With Friends》可在苹果应用商店（iPhone和iPad）和Google Play（Android设备）下载。

编者注 = 配套资源和广播片段：https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

关于《Words With Friends》

《Words With Friends》于2009年在网络上推出，已经拓展至Facebook Messenger等新平台，并推出了热门续作《Words With Friends 2》。十年来，这款游戏取得了巨大的成功，玩家们运用智慧快速完成填字比赛，并因此而走到了一起，它已经成为粉丝生活中不可或缺的一部分。

关于Zynga

Zynga是互动娱乐领域的全球领导者，其使命是通过游戏连接世界。迄今为止，已有超过10亿人玩过Zynga的游戏，包括CSR Racing™、Empires & Puzzles™、Merge Dragons!™、Words With Friends™和Zynga Poker™。Zynga的游戏在150多个国家提供，可在全球范围的社交平台和移动设备上畅玩。公司成立于2007年，总部位于旧金山，在美国、加拿大、英国、爱尔兰、印度、土耳其和芬兰设有工作室。如需了解更多信息，请访问www.zynga.com或在Twitter、Facebook和LinkedIn上关注Zynga。

*无须购买；不会增加几率。年满18岁美国居民。太平洋时间2019年11月25日-12月8日。取决于zynga.com/WordsWithGarth上的官方规定；请参阅几率、奖品详情和限制。禁止地区无效。赞助商：Zynga。

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