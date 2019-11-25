阿拉伯聯合大公國聯邦身份與公民管理局為該國居民提供新服務

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為配合阿拉伯聯合大公國政府使該國成為人才、投資者和著名商業人士全球中心的努力，阿聯聯邦身份與公民管理局(ICA)正在擴大為該國居民提供服務和設施的範圍，這些居民致力於創建社區結構。

ICA提供的服務範圍包括退休居留簽證、黃金居留簽證、過境簽證、家庭居留簽證等。這些服務的主要受益者將包括企業家、有才華的專業人士以及科學和知識開發領域的研究人員。

居留與外國人事務總局(GDRFA)局長Mohammad Al Marri少將評論道：「該服務將允許這些類別的人員在阿聯居住更長的時間，且不需要保薦人，並允許家人與他們在一起，從而為他們提供更好的生活品質和更高的幸福感。我們的服務和設施將有助於為阿聯吸引更多人才，並有助於達成政府的目標，使阿聯成為全球創新的先驅。」

值得注意的是，黃金居留簽證是專門為無保薦人的人員及其家庭成員所設。該簽證還提供最多保薦三名工作人員，以及該人員的高層工作人員（如顧問或執行董事）及其家庭成員的可能性。

家庭居留簽證允許阿聯居民在符合該類簽證的要求後攜帶其家庭成員。退休居留簽證給予55歲以上人員特殊簽證特權，允許他們在該國長期居留。

過境簽證不能延期或更新，分為兩種類型，使得過境阿聯機場的旅行者能夠參觀該國令人驚歎的地標景觀。該簽證類型包括48小時免費過境簽證和僅收取50迪拉姆的96小時過境簽證，這些簽證只能透過阿聯國家航空公司進行協調。遊客在抵達和進入該國前，必須申請獲得該類簽證。

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*來源：AETOSWire

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