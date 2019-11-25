阿联酋联邦身份与公民管理局为该国居民提供新服务

阿拉伯联合酋长国阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为配合阿联酋政府使该国成为人才、投资者和著名商业人士全球中心的努力，阿联酋联邦身份与公民管理局(ICA)正在扩大其为该国居民所提供服务和设施的范围，这些居民致力于创建社区结构。

ICA提供的服务范围包括退休居留签证、黄金居留签证、过境签证、家庭居留签证等。这些服务的主要受益者将包括企业家、有才华的专业人士以及科学和知识开发领域的研究人员。

居留与外国人事务总局(GDRFA)局长Mohammad Al Marri少将评论道：“该服务将允许这些类别人员在阿联酋居住更长时间，且不需要保荐人，并允许其家人与其一起，从而为他们提供更好的生活质量和更高的幸福水平。我们的服务和设施将有助为阿联酋吸引更多人才，并有助实现政府的目标，使阿联酋成为全球创新的先驱。”

值得注意的是，黄金居留签证是专门为无保荐人的人员及其家庭成员所设。该签证还提供最多保荐三名工作人员，以及该人员的高级工作人员（如顾问或执行董事）及其家庭成员的可能性。

家庭居留签证允许阿联酋居民在满足该类签证的要求后携带其家庭成员。退休居留签证向55岁以上人员授予特殊签证特权，允许其在该国长期居留。

过境签证不能延期或更新，分为两种类型，使得过境阿联酋机场的旅行者能够参观该国令人惊叹的地标景观。该签证类型包括48小时免费过境签证和仅收取50迪拉姆的96小时过境签证，这些签证只能通过阿联酋国家航空公司进行协调。游客在抵达和进入本国前，必须申请获得该类签证。

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*来源：AETOSWire

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