Garth Brooks keert terug naar Words With Friends met zelfontworpen vinyl tegelstijl voor fans

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), wereldleider in interactief entertainment, een nieuwe activiteit aan speciaal voor de feestdagen en binnen het voortdurende samenwerkingsverband met Garth Brooks voor het populaire mobiele spel, Words With Friends. Met ingang van vandaag en tot en met 8 december worden spelers van de game getrakteerd op speciale cadeautjes in het spel en in de echte wereld, als onderdeel van dit twee weken durende evenement van de country artiest, entertainer en grote liefhebber van Words With Friends, Garth Brooks.

Ter ere van de feestdagen en het cadeauseizoen, brengen Garth en Words With Friends de eerste gezamenlijk ontworpen tegelstijl uit, met een vinyl plaat. De vinyl plaat tegelstijl draagt zijn iconische ‘g’-logo op een klassieke vinyl LP die zijn luisterrijke carrière en de release van zijn carrière-wijde, allesomvattende box set representeert. Deze is beschikbaar voor fans van achttien jaar of ouder in de VS. Daarnaast kunnen spelers ook deelnemen om hun eigen exemplaar van de onlangs uitgebrachte en bejubelde 7-disc vinyl box set te winnen: The Legacy Collection, door een bezoek te brengen aan zynga.com/WordsWithGarth op of voor 8 december 2019.*

“Het ontmoeten van mijn fans tijdens een tour is werkelijk waar een eervolle ervaring,” zegt Brooks. “Je leert zo veel over een dag in het leven van deze mensen en je ziet dat we eigenlijk allemaal niet zo van elkaar verschillen. Muziek, kunst, games – dat is wat mensen samenbrengt voor een geweldige, gezamenlijke ervaring. Om Words With Friends spelers zoals ik een vette tegelstijl cadeau te kunnen geven is een geweldig iets – het is echt een bron van vreugde voor me.”

“Garth Brooks te ontmoeten is de grootste droom van elke fan; om ook werkelijk met hem samen te werken aan Words With Friends, een spel dat miljoenen mensen over de hele wereld heeft samengebracht, is uitzonderlijk,” zegt Bernard Kim, publishing voorzitter bij Zynga. “Words With Friends spelers houden van Garth en ons platform heeft hun de kans gegeven om te verbinden met een van de grootste muziekidolen van het land. Om het seizoen met de man zelf te kunnen vieren is een bewijs van de capaciteit van de game om een gemeenschap op te bouwen.”

Garth Brooks heeft onlangs voor de zevende keer de prijs voor entertainer van het jaar gewonnen bij de CMA Awards, een unicum voor elke artiest. Ook is hij de eerste artiest in de geschiedenis die zeven Diamond awards ontving voor de inmiddels zeven door het RIAA gecertificeerde albums, met meer dan 10 miljoen verkochte albums per stuk en is hij nog altijd de nummer 1 verkopende solo artiest in de Amerikaanse geschiedenis die door het RIAA is gecertificeerd met meer dan 148 miljoen verkochte albums. Hij heeft elke onderscheiding ontvangen die de muziekindustrie een artiest kan schenken. Brooks is opgenomen in de International Songwriters Hall of Fame in New York, de Nashville Songwriters Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en onlangs ook in de Musicians Hall of Fame. Garth heeft onlangs de drie en half jaar durende Garth Brooks World Tour afgerond met Trisha Yearwood. Na 11 uitverkochte shows in de Allstate Arena in Chicago brak de tour alle voorgaande records die in handen waren van artiesten zoals The Beatles, The Rolling Stones en zelfs Garth Brooks zelf. De tour verkocht meer dan 6,3 miljoen kaarten, waarmee het de grootste Noord-Amerikaanse tour in de geschiedenis werd en de grootste Amerikaanse tour in de wereld.

Om meer te weten te komen en om om deel te nemen om een exemplaar van The Legacy Collection te winnen, bezoek zynga.com/WordsWithGarth. Volg om deze campagne op de voet te volgen Words With Friends op Facebook, Twitter en Instagram, #WordsWithGarth

Words With Friends is te downloaden via de App Store voor iPhone en iPad, en via Google Play voor Android-toestellen.

Noot van de redactie = ondersteunende middelen en uitzendsegmenten: https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

Over Words With Friends

Sinds de lancering op het web in 2009 is Words With Friends uitgebreid naar nieuwe platforms zoals Facebook Messenger en lanceerde het een succesvol vervolg met Words With Friends 2. Dit decennium-lange succes is mogelijk gemaakt door de relaties tussen spelers die tot stand gekomen zijn door snelle en slimme woordspelingen die deel zijn gaan uitmaken van de levens van de fans.

Over Zynga

Zynga is wereldleider in interactief entertainment met een missie om de wereld via games te verbinden. Tot op de dag van vandaag hebben meer dan één miljard mensen de franchises van Zynga gespeeld, waaronder: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ en Zynga Poker™. Zynga’s games zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en kunnen wereldwijd op sociale platforms en mobiele apparaten worden gespeeld. Het bedrijf, opgericht in 2007, heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en heeft studio's in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, India, Turkije en Finland. Ga voor meer informatie naar www.zynga.com of volg Zynga op Twitter, Facebook en LinkedIn.

*Geen aankoop vereist; dit vergroot de kansen niet. 18+ inwoners van de VS. 25/11-8/12/2019 PT. Onderhevig aan officiële regels op zynga.com/WordsWithGarth; kijk voor kansen, prijsinformatie en restricties. Leeg laten daar waar verboden. Sponsor: Zynga.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.