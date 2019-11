Garth Brooks torna a Parole tra amici con targhette personalizzate in stile disco in vinile

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans (Photo: Business Wire)

Garth Brooks Returns to Words With Friends With Custom, Vinyl Tile Style for Fans

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell'intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi una nuova attività ispirata alle feste natalizie nell'ambito della collaborazione con Garth Brooks e il popolare gioco mobile Parole tra amici (Titolo originale: Words with Friends). Da oggi all'8 dicembre i giocatori del gioco potranno vincere speciali omaggi in-game e nel mondo reale come parte di questo evento della durata di due settimane tenuto dal cantante di musica country, intrattenitore e fan di vecchia data di Parole tra amici Garth Brooks.

Per festeggiare lo spirito natalizio e la stagione dei regali, Garth e Parole tra amici lanceranno la prima targhetta progettata congiuntamente sfoggiante un disco in vinile. La targhetta di Garth, che rappresenta la sua carriera da record punteggiata di successi che sono ora racchiusi in una raccolta completa appena uscita, esibisce il suo iconico logo ‘g’ sovrimpresso su un classico LP in vinile. I giocatori statunitensi di età pari o superiore ai diciotto anni potranno iscriversi per l'opportunità di vincere una copia dell'attesissima raccolta di 7 dischi in vinile intitolata The Legacy Collection visitando zynga.com/WordsWithGarth entro e non oltre l'8 dicembre 2019.*

“Connettermi con i miei fan in tournée è un'esperienza veramente toccante” ha affermato Brooks. “Si scopre così tanto sulla vita di tutti i giorni di questa gente e ti accorgi che in fondo non siamo così diversi. Musica, arte, giochi – uniscono le persone per condividere un'esperienza straordinaria. Poter regalare ai giocatori di Parole tra amici come me una targhetta speciale è una cosa eccezionale; è per me motivo di grande gioia.”

“Conoscere Garth Brooks è il sogno più grande di tutti i fan; potervi collaborare a Parole tra amici, un gioco che ha unito milioni di persone in tutto il mondo, è stata un'esperienza a dir poco grandiosa” ha affermato Bernard Kim, Presidente della divisione editoriale di Zynga. “I giocatori di Parole tra amici adorano Garth e la nostra piattaforma ha dato loro l'opportunità di connettersi con un idolo della musica country. Festeggiare la stagione natalizia insieme a un idolo come lui dimostra la capacità del gioco di creazione di una vera e propria comunità.”

Garth Brooks ha appena vinto il premio Artista dell'anno agli CMA Awards per la settima volta stabilendo un primato. Egli è anche il primo artista ad aver vinto ben sette premi Diamond per sette album certificati dalla RIAA con più di 10 milioni di copie vendute per ciascun album e rimane il solista che ha venduto di più nella storia della musica statunitense, con più di 148 milioni di album venduti certificati dalla RIAA. Gli sono stati conferiti tutti i riconoscimenti conferibili a un artista canoro. Garth è membro dell’International Songwriters Hall of Fame, della Nashville Songwriters Hall of Fame, della Country Music Hall of Fame e ora anche della Musicians Hall of Fame. Garth ha appena finito una tournée mondiale insieme a Trisha Yearwood durata tre anni e mezzo. Inaugurato con 11 concerti all'insegna del tutto esaurito alla Allstate Arena a Chicago, la tournée ha battuto i record detenuti in passato da band come i Beatles e i Rolling Stones, e persino da Garth Brooks stesso. Durante la tournée sono stati venduti più di 6,3 milioni di biglietti, il che l'ha resa la tournée nordamericana più grande di tutti i tempi, nonché la tournée americana più grande al mondo.

Per ulteriori riformazioni e iscrivervi per vincere una copia della raccolta The Legacy Collection visitate zynga.com/WordsWithGarth. Per tenervi aggiornati su questa campagna seguite Parole tra amici su Facebook, Twitter e Instagram, #WordsWithGarth

Parole tra amici può essere scaricato dall'App Store per iPhone e iPad e da Google Play per dispositivi Android.

Nota dell'editore = risorse di supporto e segmenti video: https://app.box.com/s/8xsxaan855wf3n5t5sbm0e62sgwacu14

Informazioni su Words With Friends

Lanciato sul web nel 2009, Parole tra amici è stato poi esteso ad altre piattaforme come Facebook Messenger ed è stato lanciato il seguito di gran successo Parole tra amici 2. Il successo del gioco durante questo percorso lungo un decennio è da ascrivere ai rapporti tra giocatori stretti tramite giochi di parole rapidi e intelligenti divenuti un punto di riferimento nelle vite dei fan.

Informazioni su Zynga

Zynga è leader globale nell’intrattenimento interattivo e punta a connettere il mondo tramite i giochi. Ad oggi più di un miliardo di persone hanno giocato ai titoli di Zynga, compresi: CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons! ™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. I giochi di Zynga sono disponibili in oltre 150 Paesi, nelle piattaforme sociali e nei dispositivi mobili di tutto il mondo. Fondata nel 2007, la società ha sede generale a San Francisco, con studi negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Irlanda, in India, in Turchia e in Finlandia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Facebooke LinkedIn.

*Nessun acquisto necessario; ciò non accresce le probabilità di vincita. Riservato ai residenti negli Stati Uniti di età pari o superiore ai 18 anni. 25/11-8/12/19 Fuso orario del Pacifico. Soggetto al regolamento ufficiale rinvenibile all'indirizzo zynga.com/WordsWithGarth; consultare per informazioni dettagliate su probabilità di vincita, premi e limitazioni. Nullo ove proibito. Sponsor: Zynga.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.