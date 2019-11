Principal Corretora Chilena Seleciona Ferramenta de Alocação Pós-Negociação da Empresa Global de Tecnologia Financeira, Gold-i

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Mercados G, uma corretora FX com liderança no Chile selecionou a Gold-i MAM Pro para MT5 como sua ferramenta de alocação pós-negociação. O MAM Pro da Gold-i é o MAM (Multi Account Manager) mais econômico e rico em recursos do mercado, permitindo às corretoras atrair uma gama diversificada de clientes e oferecer uma variedade de métodos de alocação. Faz parte do amplo portfólio de produtos da Gold-i, que ajuda as corretoras a ganhar mais dinheiro e gerenciar seus riscos com mais eficiência. Estes produtos incluem plug-ins MT4/MT5, além de gestão de liquidez de vários ativos, ferramentas avançadas de gestão de riscos e software de inteligência de negócios.

Segundo Tom Higgins, Diretor Executivo da Gold-i, líder mundial de mercado em software de negociação para corretoras MT4 e MT5, "Estamos vendo um aumento no interesse em nossa tecnologia por parte de novas corretoras de toda a região, bem como de corretoras mais estabelecidas, como a Mercados G.

"Mudanças recentes na regulamentação na América Latina parecem ser um catalisador para as 'Introducing Brokers' (IBs) que desejam obter sua própria licença MetaTrader e abrir sua própria corretagem. É vital que as corretoras tenham suas configurações corretas desde o início, adicionando plug-ins ricos em recursos para aprimorar sua plataforma de negociação."

Um Ressurgimento de Corretoras FX

Há um ressurgimento significativo nas corretoras FX de varejo que estão estabelecendo operações na América Latina, particularmente no Chile, México, Peru, Argentina, Colômbia e Uruguai. Para que estas corretoras sejam bem-sucedidas, é essencial que se associem a um provedor de tecnologia experiente e respeitável para ajudá-las a aumentar suas operações comerciais.

As corretoras exigem integração rápida e confiável entre os sistemas de negociação institucional e de varejo, acesso a provedores de liquidez de múltiplos ativos, ferramentas de alocação pós-negociação e sistemas avançados de gestão de riscos. Elas também precisam de ferramentas de inteligência de negócios para obter uma visão geral completa de suas operações comerciais e exposição em tempo real. A parceria correta de tecnologia pode fornecer ferramentas econômicas em todas estas áreas e também facilitar o reconhecimento e o crescimento de marcas.

Sobre a Gold-i

Fundada em 2008, a Gold-i é ganhadora do 'Queen's Award for Enterprise' - o prêmio de negócios mais prestigiado do Reino Unido. Com escritórios no Reino Unido, China e Austrália e clientes em todos os continentes, a Gold-i oferece suporte multilíngue 24x7. Para mais informações, acesse www.gold-i.com

