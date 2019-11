Gillette Patrocina EA SPORTS FIFA 20 Global Series

BOSTON & REDWOOD CITY, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), o principal especialista mundial em cuidados masculinos, e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) anunciou hoje seu patrocínio da EA SPORTS™ FIFA 20 Global Series. Este patrocínio da Gillette impulsionará o engajamento e conectará a marca a públicos mais jovens por meio de futebol e e-sports.

A Gillette irá ativar o patrocínio da EA SPORTS FIFA 20 Global Series mediante segmentos de transmissão incorporados do Twitch e do YouTube "Jogo de Precisão do Dia, Apresentados pela Gillette", comerciais on-stream, promoções no ar ao vivo e conteúdo de marca exclusivo ainda nesta temporada. As ativações começam com a Etapa 2 da EA FUT Champions Cup, ao vivo de Bucareste, Romênia, de hoje a domingo, 24 de novembro. A Gillette também será o patrocinador da apresentação do evento. EA SPORTS FIFA 20 Global Series Xbox Playoff em 26 de junho.

"A EA SPORTS FIFA 20 Global Series é uma plataforma de e-sports incrivelmente poderosa, e adicioná-la à longa história da Gillette no futebol, esportes e e-sports é uma verdadeira honra", disse Gary Coombe, Diretor Executivo da Global Grooming da P&G / Gillette. "Estamos ansiosos para começar esta temporada e trabalhar em conjunto com uma editora de videogame de classe internacional da EA SPORTS a fim de se conectar com seus fãs e toda uma nova geração de consumidores da Gillette."

"A Gillette é uma marca sinônimo de conexão com os maiores esportes do mundo", disse Brent Koning, Comissário de Jogos Competitivos da FIFA. "Patrocínios da EA SPORTS FIFA 20 Global Series como a Gillette exemplificam o poder mundial deste e-sport."

A EA SPORTS FIFA 20 Global Series* é um ecossistema competitivo de jogos de nove meses, realizado pela Electronic Arts e FIFA, com mais de US$ 3 milhões em prêmios em jogos. Com uma estrutura competitiva inclusiva, praticamente todos os jogadores elegíveis* têm um caminho semelhante ao estrelato no The Road to the FIFA eWorld Cup™ 2020.

Para mais informação, acesse o site oficial da Gillette e as páginas da mídia social, incluindo: Twitter e Facebook.

*Restrições de elegibilidade são aplicadas. Veja Regras Oficiais para detalhes. Estrutura e termos finais sujeitos a alterações.

Sobre a Gillette

Por mais de 115 anos, a Gillette fornece tecnologia de precisão e desempenho incomparável do produto - melhorando a vida de mais de 800 milhões de consumidores em todo o mundo. Desde o barbear e o cuidado com o corpo, até os cuidados com a pele e a proteção contra o suor, a Gillette oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo barbeadores, gel de barbear (géis, espumas e cremes), cuidados com a pele, pós-barba, antitranspirantes, desodorizantes e lavagem do corpo. Para mais informações e recentes notícias sobre a Gillette, acesse www.gillette.com. Para ver nossa seleção completa de produtos, acesse www.gillette.com. Siga a Gillette em Twitter, Facebook e Instagram.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende a consumidores de todo o mundo com um dos portfólios mais robustos de marcas de confiança, qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G inclui operações em cerca de 70 países em todo o mundo. Acesse http://www.pg.com para recentes notícias e informações sobre a P&G e suas marcas.

Sobre a Electronic Arts

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) é líder mundial em entretenimento interativo digital. A Empresa desenvolve e fornece jogos, conteúdo e serviços online para consoles conectados à Internet, dispositivos móveis e computadores pessoais.

No ano fiscal de 2019, a EA registrou receita líquida GAAP de US$ 4,95 bilhões. Sediada em Redwood City, Califórnia, a EA é reconhecida por um portfólio de marcas de alta qualidade aclamadas pela crítica, como EA SPORTS™ FIFA, Battlefield™, Apex Legends™, The Sims™, Madden NFL, Need for Speed™, Titanfall™ e Plants vs. Zombies™. Mais informações sobre a EA estão disponíveis em www.ea.com/news.

EA SPORTS, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Need for Speed, Titanfall e Plants vs. Zombies são marcas comerciais da Electronic Arts Inc. ©FIFA e o logotipo oficial de produtos licenciados pela FIFA têm direitos autorais e/ou são marcas comerciais da FIFA. Todos os direitos reservados. Fabricado sob licença da Electronic Arts Inc. John Madden e NFL são de propriedade de seus respectivos detentores e utilizados com permissão.

