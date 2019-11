BOSTON & REDWOOD CITY, Californië--(BUSINESS WIRE)--Gillette (NYSE: PG), ‘s werelds toonaangevende expert op het gebied van verzorging voor mannen, en Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) hebben vandaag hun EA SPORTS ™ FIFA 20 Global Series-sponsoring aangekondigd. Deze Gillette-sponsoring zal de betrokkenheid stimuleren en het merk verbinden met een jong publiek via voetbal en esports.

Gillette zal later dit seizoen de EA SPORTS FIFA 20 Global Series-sponsoring activeren via Twitch en YouTube “Precision Play of the Day, Presented by Gillette”, uitgezonden segmenten, on-stream commercials, live on-air promoties en unieke merkinhoud. De campagne begint met de EA FUT Champions Cup fase 2 live van Boekarest, Roemenië vandaag tot en met zondag 24 november. Gillette is ook de presenterende sponsor voor de EA SPORTS FIFA 20 Global Series Xbox Playoff op 26 juni.

