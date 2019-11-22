Salesforce選擇Esri作為主要地理空間合作夥伴

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在今天的Dreamforce大會上，地圖繪製和定位情報的全球領導者 Esri 宣佈，Salesforce已選擇Esri作為Salesforce Maps的主要地理空間合作夥伴。Salesforce正在整合Esri的ArcGIS Living Atlas，這是全球地理資料和底圖的首次彙編。Salesforce Maps的用戶將能夠存取Esri首屈一指的地理空間雲端工具ArcGIS Online，使企業能夠分析並將大量地理和人口資料視覺化。

Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond表示：「地理服務正成為主流。現在，Salesforce客戶將在他們的客戶資料中發掘新的見解和模式，使他們能夠透過地理視覺化，使用包含Esri動態Living Atlas的地圖，『看到別人看不到之處』。Salesforce和Esri的科技整合將使全球各地組織能夠將其業務資料與地理空間分析和地圖繪製結合，從而獲得競爭優勢。」

Salesforce Maps將為企業帶來分類和理解客戶和業務需求的地理環境。經由整合Esri的人口、經濟和行為資料，企業可以獲得有關新市場商機的獨特見解。

Esri是一家價值數十億美元的私人企業，為超過35萬家各種規模的各行各業組織提供工具，以從其地理和交易資料中獲得更深入的見解，從而改善營運和業務結果。在美國及全球，Esri部署於大部分的地方、地區和州政府。它也被大多數國家政府所採用，包括所有美國聯邦行政部門。在非政府部門，其客戶包括大多數的《財星》1000大企業、公用事業公司以及所有一流的學院和大學。Esri用戶還包括世界各地數以千計的非政府組織。這一新的夥伴關係將使Salesforce客戶能夠使用Esri科技來存取關鍵地理空間情報，並在Salesforce內執行空間分析。

Salesforce Maps將在 2019年Dreamforce大會 上發表。Esri全球銷售主管Jeff Peters將於11月21日（週四）在銷售高峰會上發表簡報：Salesforce如何建構更佳疆域(How Salesforce Builds Better Territories)。

有關Esri如何協助企業加強理解和啟動其資料的更多資訊，請造訪 https://go.esri.com/see。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、定位情報和地圖繪製領域的全球市場領導者，提供目前最強大的地理空間雲端技術，協助客戶充分發掘資料的潛力，以改善營運和業務成果。Esri成立於1969年，已有逾35萬家組織部署了Esri軟體，其中包括90家《財星》100大企業、美國所有50個州政府、美國大大小小超過半數的縣、《富比士》美國100所最佳大學(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)排行榜中的87所，以及美國政府所有15個行政部門和數十家獨立機構。憑藉其對地理空間資訊科技開創性的承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最先進的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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