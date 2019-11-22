Salesforce选择Esri作为主要地理空间合作伙伴

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在今天的Dreamforce大会上，地图绘制和位置情报全球领导者 Esri 宣布，Salesforce已选择Esri作为Salesforce Maps的主要地理空间合作伙伴。Salesforce正在整合Esri的ArcGIS Living Atlas，这是对全球地理数据和底图的首次汇编。Salesforce Maps的用户将能够访问Esri的领先地理空间云ArcGIS Online，使企业能够分析和可视化大量地理和人口数据。

Esri创始人兼总裁Jack Dangermond表示：“地理服务正成为主流。现在，Salesforce客户将在他们的客户数据中发掘新的见解和模式，使他们能够通过地理可视化，使用包含Esri动态Living Atlas的地图 ‘看到别人看不到之处’。“Salesforce和Esri技术的整合将使全球各地组织能够将其业务数据与地理空间分析和地图绘制相结合，从而获得竞争优势。”

Salesforce Maps将为企业带来分类和理解客户和业务需求的地理环境。通过整合Esri的人口、经济和行为数据，企业可以获得有关新市场机遇的独特见解。

Esri是一家价值数十亿美元的私营企业，为超过35万家各种规模和行业的组织提供工具，以从其地理和交易数据中获得更深入的见解，从而改善运营和业务结果。无论是在美国或是全球，Esri在大部分地方、地区和州政府均有部署。其还被大多数国家政府所采用，包括所有美国联邦行政部门。在非政府部门，其客户包括大多数的《财富》1000强公司、公用事业公司以及所有领先的学院和大学。Esri用户还包括世界各地数以千计的非政府组织。通过这一新的伙伴关系，Salesforce客户将能够使用Esri技术访问关键地理空间情报并在Salesforce内执行空间分析。

Salesforce Maps将在 2019年Dreamforce大会 上发布。Esri全球销售主管Jeff Peters将于11月21日（周四）在销售峰会上发表简报：Salesforce如何构建更佳疆域(How Salesforce Builds Better Territories)。

有关Esri如何帮助企业更好理解和激活其数据的更多信息，请访问 https://go.esri.com/see。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置情报和地图绘制领域的全球市场领导者，提供目前最强大的地理空间云技术，帮助客户充分挖掘数据的潜力，以改善运营和业务成果。Esri成立于1969年，已有逾35万家组织部署了Esri软件，其中包括90家《财富》100强公司、美国所有50个州政府、美国大大小小超过半数的县、《福布斯》美国100家最佳大学(Forbes Top 100 Colleges in the U.S.)榜单中的87所，以及美国政府所有15个执行部门和数十家独立机构。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最先进的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

© 2019 Esri版权所有。保留所有权利。Esri、Esri全球标识、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧盟或其他特定司法管辖区的商标、服务标识或注册商标。本文提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标、服务标识或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。