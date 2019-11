En 2020, cinq tendances technologiques commenceront à façonner le monde du travail de demain, selon DXC Technology

TYSONS, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Cinq tendances technologiques seront destinées à transformer le monde du travail à partir de 2020, annonce aujourd'hui DXC Technology (NYSE: DXC) dans le cadre de ses prévisions annuelles. L'adoption rapide de technologies émergentes comme l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage machine (AM) – couplée à des écosystèmes de données éprouvés, à des équipes interconnectées et autonomisées et à des évangélistes technologiques – promet d'apporter de nouveaux niveaux d'efficience, de productivité et de croissance dans les entreprises.

"La notion de productivité accélérée forcera les entreprises à repenser leurs décisions et investissements en matière de technologie sur l'ensemble de la pile technologique qui, à son tour, apportera un changement radical dans la façon dont les entreprises sont dirigées et structurées, prennent des décisions éclairées et interagissent avec les employés et les clients", déclare Dan Hushon, vice-président principal et responsable de la technologie chez DXC.

"Les évangélistes technologiques définiront de nouvelles interactions entre l'IA et les personnes afin de créer des équipes hautement performantes et de mettre en place des stratégies numériques libérant le plein potentiel de l'organisation, tout en sécurisant et en modernisant en toute confiance les applications, en optimisant les architectures de données et en déplaçant les charges de travail vers le nuage afin d'optimiser la performance commerciale."

M. Hushon a identifié cinq tendances technologiques qui façonneront le monde du travail à partir de 2020:

1. L'IA redéfinit les services professionnels

L'utilisation omniprésente de l'IA et de l'AM révolutionne des professions, notamment dans les secteurs juridique, comptable, médical et pédagogique, en démocratisant l'accès aux données et aux services spécialisés. L'IA élargit les services personnalisés à une vaste base de clients grâce aux agents intelligents à faible coût. En outre, l'IA aide les professionnels dans leur prise de décisions car elle fournit de nouvelles perspectives, gère la surcharge d'informations et réduit l'erreur humaine.

M. Hushon a souligné qu'à l'heure où l'IA et l'AM démocratisent les services professionnels, les organisations doivent veiller à se prémunir de toute perte éventuelle de compétences critiques alors qu'elles utilisent des systèmes d'assistance à la prise de décision dotés d'une IA de plus en plus sophistiquée.

"Comme les systèmes d'assistance à la prise de décisions deviennent de plus en plus sophistiqués, les entreprises doivent continuer à renforcer leurs compétences critiques", déclare M. Hushon. "En outre, les entreprises devraient se protéger contre les conséquences imprévues en formant du personnel pour détecter et corriger rapidement une approche inappropriée ou un comportement risqué de l'IA. En règle générale, l'IA mettra en valeur l'intelligence cachée des systèmes, autonomisera les consommateurs et complétera l'expertise professionnelle."

2. Passer d'une approche de services informatiques pour les personnes à des services informatiques pour les machines

Le système de pensée sur lequel repose la conception des systèmes est en train d'évoluer à l'heure où les services informatiques sont de plus en plus destinés à une interaction machine à machine, et où le traitement se rapproche de l'emplacement même des données. Cette transition aura pour effet de continuer l'expansion de la "matrice", l'infrastructure TI intelligente du nuage, qui comprend l'informatique périphérique, les plateformes d'internet des objets (IdO), l'intelligence machine, la réalité augmentée/virtuelle et autres. Elle apportera de nouveaux choix de conception et de nouvelles architectures transformationnelles, et incitera les entreprises à moderniser leurs TI de manière plus agressive.

"Les microprocesseurs capables de prendre des décisions en nanosecondes, les architectures traitant les flux et les lots, et l'analytique passant à la périphérie du réseau (là où se trouvent les données), tous ces éléments permettront aux entreprises de prendre plus rapidement et de façon plus rentable des décisions plus éclairées", ajoute M. Hushon.

3. La valeur des données augmente dans les écosystèmes

Les entreprises regroupent des données dans les écosystèmes pour générer des résultats bénéfiques au niveau personnel et collectif. Les écosystèmes de données se développeront en adoptant des mécanismes éprouvés qui valident les données de droit à partager d'une personne et de droit à consommer d'une entreprise. Les normes d'identité auto-souveraines et le consentement basé sur la blockchain avec les partenaires commerciaux, par exemple, contribuent au partage responsable des données et stimulent la croissance rapide des échanges de données.

"Étant donné que ces capacités se généralisent toujours plus, les fabricants, fournisseurs de services et consommateurs seront plus enclins à partager des données dans les échanges et les écosystèmes", explique M. Hushon. "À leur tour, les PDG chercheront à identifier des modèles centrés sur les écosystèmes et des partenaires commerciaux qui appliquent des pratiques de partage des données éprouvées et conformes."

4. La véritable performance provient des équipes, pas des superstars

En 2020, les entreprises se rendront compte qu'atteindre leur plein potentiel passera par le développement et le maintien d'un réseau d'équipes interconnectées et hautement performantes, se composant de membres pluri-dimensionnels, plutôt que des groupes isolés de superstars.

Les entreprises vont se restructurer pour renforcer les liens entre toutes les équipes de l'organisation. La transition d'individus superstars vers des équipes hautement performantes nécessitera de nouvelles stratégies pour séduire et former les talents.

Et M. Hushon d'ajouter: "Les entreprises mettront davantage l'accent sur la communication, l'adaptabilité et l'autonomisation décisionnelle; et sur les outils collaboratifs promouvant la productivité et l'apprentissage."

5. La nouvelle vague de dirigeants versés dans la technologie accélère la transformation de l'entreprise

La transition au sein des équipes de direction s'intensifiera en 2020 avec la prolifération des marchés axés sur les technologies et l'arrivée de dirigeants promouvant des technologies capables d'améliorer la réactivité, la souplesse, la productivité et l'innovation de l'entreprise.

"Les évangélistes des technologies émergentes occuperont les postes de responsables de l'expérience pour définir la stratégie numérique. En parallèle, ils lanceront des initiatives majeures de produits connectés, de fusions et acquisitions, de développement de la propriété intellectuelle et d'apprentissage pour accélérer la transformation, la création de valeur et la performance de l'entreprise", conclut M. Hushon.

Ressources:

DXC Chief Technology Officer Dan Hushon’s 5 technology trends shaping the future of work in 2020, article et vidéo

DXC’s 5 tech trends for 2020, article paru dans THRIVE

Suivez Dan Hushon sur @DanHushon pour connaître les autres tendances technologiques qui façonneront le monde du travail de demain

Rejoignez la conversation sur #DXCTechTrends

À propos de DXC Technology

DXC Technology, le chef de file mondial indépendant des services TI de bout en bout, gère et modernise les systèmes critiques, en les intégrant à de nouvelles solutions numériques afin d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. La portée et les talents de la société, ses plateformes d’innovation, son indépendance technologique et son réseau élargi de partenaires permettent à plus de 6 000 clients privés et publics, répartis dans 70 pays, de prospérer grâce au changement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.dxc.technology.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.